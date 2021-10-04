YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde ilk galibiyet sevinci

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde ilk galibiyet sevinci

04.10.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Zafer Aktaş: - "Hem seyircimizle hem bu sene yarattığımız takımımızla hem de yönetimimizle Süper Lig'e yakıştığımızı düşünüyoruz"

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci maçında Frutti Extra Bursaspor’u 74-71 yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde sevinç yaşanıyor.

Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı açıklamada, seyircileri önünde iyi bir performans sergileyerek ilk galibiyetlerini aldıklarını söyledi.

İyi bir takımları olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Hem seyircimizle hem bu sene yarattığımız takımımızla hem de yönetimimizle Süper Lig'e yakıştığımızı düşünüyoruz. İlk galibiyetimizi aldık, oyuncularımla gurur duyuyorum. İlk yarı top kayıplarımız bizi üzdü fakat ikinci yarı onları da düzelttik. Maçın sonunda 10 sayı öne geçtikten sonra bazı hatalarımız oldu. Belki daha rahat kazanabilirdik ama gösterdiğimiz efor çok iyiydi. Daha 28 zorlu maçımız var. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Sonunda da ilk senemizde kalıcı olmak istiyoruz. Seyircimizle, takımımızla ve yönetimimizle bunu başaracağız."

İlk hafta maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 94-93 yenilen Denizli ekibi, 10 Ekim Pazar günü yapacağı üçüncü hafta maçında ise Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyorİstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! Duyanların tüyleri ürperiyor: 5 saniyeliğine ortadan kayboluyor
Denizli'de silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandıDenizli'de silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı

Denizli Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:55
Öğle
12:57
İkindi
16:15
Akşam
18:50
Yatsı
20:05
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.