Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.
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