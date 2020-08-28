YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Yüksek Sadakat arabalı konserle İzmit’i coşturacak

Yüksek Sadakat arabalı konserle İzmit’i coşturacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Yüksek Sadakat’in sahne alacağı arabalı konserle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatacak.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile İzmitliler, bu akşam saat 21.00’da Yüksek Sadakat’in katılacağı arabalı konserle unutulmaz bir akşam yaşayacak.

İzmit Belediyesi, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Yüksek Sadakat’in sahne alacağı arabalı konserle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatacak.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile İzmitliler, bu akşam saat 21.00’da Yüksek Sadakat’in katılacağı arabalı konserle unutulmaz bir akşam yaşayacak. Outlet Center arkasında düzenlenecek konser, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun bir şekilde düzenlenecek. Konsere gelecek olan vatandaşlar pandemi nedeniyle herhangi bir kaygı duymadan, arabalarından inmeden konseri rahatlıkla takip edebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Niğde Belediye Başkanı Özdemir:
Niğde Belediye Başkanı Özdemir:
Kayserispor yenileri sahasında ağırlayacak
Kayserispor yenileri sahasında ağırlayacak

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:16
Öğle
13:07
İkindi
16:49
Akşam
19:47
Yatsı
21:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Haluk Eczanesi
Korfez
Anıl Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Darica
Barış Eczanesi
Gebze
Hilal Eczanesi
Basiskele
Umut Eczanesi
Kartepe
Nesrin Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Başkan Söğüt’ten Esentepe Mahallesi’nde inceleme
Ekopark’ta Kazmalar Vuruldu
Ekopark’ta Kazmalar Vuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.