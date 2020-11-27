Yükseköğretim Kurumları Sınavı Değerlendirme Raporu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçlarına ilişkin detaylı analizlerin yer aldığı "2020-YKS Değerlendirme Raporu" açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için başvuru yapan 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i bu oturuma katıldı.

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan, 1 milyon 672 bin 376'sı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 128 bin 177 adayın da 105 bin 579'u sınava girdi.

- Adayların doğru cevap ortalamaları

Toplam 120 sorudan oluşan TYT oturumuna katılan adayların testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamaları, "Türkçe 40 soruda 18,23, sosyal bilimler 20 soruda 9,13, temel matematik 40 soruda 7 ve fen bilimleri 20 soruda 3,76." şeklinde oldu.

Toplam 160 sorunun bulunduğu AYT'ye giren adaylardan testlerde en az 1 soruyu cevaplayanların doğru cevap sayısı ortalamaları ise "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 40 soruda 13,67, sosyal bilimler-2 40 soruda 14,21, matematik 40 soruda 9,96, fen bilimleri 40 soruda 8,39." olarak gerçekleşti.