Yüksekova’da 12 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden batı illerine sevk edilmek istenilen 6 kilo 200 gram eroin maddesi ve 6 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 24 Ağustos 2020 günü Yüksekova ilçesi Karlı köyü yakınlarında yapılan operasyonda Yüksekova’dan batı illerine sevkiyat halinde olan bir araçta yapılan aramada aracın kapı ve bagaj kısmına zulalanmış olarak toplamda 25 parça halinde 6 kilo 200 gram eroin maddesi ve 6 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

