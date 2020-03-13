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Yüksekova’da 44 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.03.2020 19:04 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 3 çuval içerisinde 44 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce 12 Mart 2020 tarihinde yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesi Bölük Köyüne bağlı Çatalkaya Mezrasında bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı.

Yüksekova’da 44 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 3 çuval içerisinde 44 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce 12 Mart 2020 tarihinde yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesi Bölük Köyüne bağlı Çatalkaya Mezrasında bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı. Tespit edilen ikamette ve müştemilatında yapılan aramalarda 3 çuval içerisinde 80 parça halinde 44 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili olarak 2 şahıs yakalanmıştır. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak TCK Madde 188 kapsamında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Nakletmek” suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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