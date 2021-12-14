YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yüksekova'da öğrenciler polisler için etkinlik düzenledi

Yüksekova'da öğrenciler polisler için etkinlik düzenledi

14.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksekova'da öğrenciler polisler için etkinlik düzenledi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ortaokul öğrencilerinin, polislere olan sevgilerini göstermek için gerçekleştirdikleri etkinlik, duygulandırdı.

Yeşildere Mahallesi'ndeki Hamit Kesici Ortaokulu'nda okuyan 6. sınıf öğrencileri, polisler için okullarında etkinlik düzenledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden çocuklar, Emniyet Müdürü Murat Güneş'i ve polisleri okullarına davet etti.

Okula giden Güneş ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polislere olan sevgilerini şiir okuyarak dile getiren öğrencileri ilgiyle izledi.

Etkinlik "Türk Polisi" konulu sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürü Güneş, yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatı olarak göreve geldikleri günden bu yana öğrencilerin yanında olmanın onlar için öncelik taşıdığını söyledi.

Özellikle ilkokul ve lise çağına kadar olan öğrencilerin destekçisi olduklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Nisan ayından bu yana 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında öğrencilerle birçok kez bir araya geldik. Bundan sonra gelmeye devam edeceğiz. Ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizden gelen geri dönüşümleri gördükçe daha azimli oluyoruz. 24 saat görev yapan polis ağabeyleriniz sizin için daha fazla çalışacak. Her zaman yanınızdayız. Ne zaman isterseniz kapımızı çalabilirsiniz."

6. sınıf öğrencilerinden Gever Akyol ise polis ağabeylerinin kendilerine daha önce sürpriz yaptığını anlattı.

Arkadaşlarıyla polisler için bir sunum hazırladıklarını belirten Akyol, "Emniyet Müdürlüğüne giderek onları okulumuza davet ettik. Okulumuza gelen polis ağabeylerimiz için şiir okuduk. Çok iyiler bizi her türlü sıkıntılardan koruyorlar. Onları daha yakından tanıdık. Sıcaklıklarını hissettik." dedi.

Güneş, etkinliğin ardından öğrencilere hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptıHakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı
Anahtar Kelimeler:
polis Hakkari Yüksekova

Hakkari Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:05
Öğle
12:05
İkindi
14:34
Akşam
16:54
Yatsı
18:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Pınar Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Vereseli Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.