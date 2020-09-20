Yüksekova’da ‘Şemsiyeli Halk Pazarı’ açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Eski Marangozlar Sokağında ‘Şemsiyeli Halk Pazarı’ açıldı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın talimatlarıyla, Özgürlük Meydanında bulunan, eski halk pazarı değişim ve dönüşüm kapsamında yıkılmıştı. Halk pazarında bulunan esnafların mağdur olmaması için Eski Marangozlar Sokağında yer temin edildi. Buraya gelen halk pazarı esnafı, kullanılmaz olan sokağı güzelleştirerek hizmete açtılar. Belediyenin yardımıyla ve esnafın imkânlarıyla sokağın en önemli çalışması olan asfalt dökülüp şmsiyeler takılarak vatandaşların beğenilisine açtılar.

Esnaf Sbdulhaluk Özdel, "Halk pazarı olarak belediyenin verdiği yerde ikamet ediyorduk. Daha sonra Kaymakamımızın talimatlarıyla orası yıkılıp oradan kaldırdılar. Biz bir süre esnaf olarak orda mağdur kaldık. En sonunda böyle bir yer bulduk kendimize. Esnaflar olarak karar verip buraya geldik. Şimdi bulunduğumuz sokak asla yaşanacak bir yer değildi ve kötü bir durumdaydı. Biz esnaflar olarak imece usulü ile böyle bir duruma getirdik. Emek harcayıp, kendi imkanlarımızla, sağoldun belediye başkanımız, oda başkanlarımız Kaymakamımızın talimatlarıyla buraya bir düzen getirdik. Bu sokak için tüm hizmetler yapıldı. Bizlerde her dükkânı da temizliğiyle tamir ettik. Bizde bir ilk olarak yeni yüzle Yüksekova’ya açtık. Arkadaşlarla verdiğimiz karar, sokağa şemsiyeler takarak İsmini ise ‘Şemsiye Halk Pazarı’ olarak verdik, şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.

