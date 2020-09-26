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Yüksekova’da trafik kazası: 1 yaralı

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.09.2020 18:29 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova-Van Karayolunda meydana geldi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova-Van Karayolunda meydana geldi. Van ıstikametinden gelen ve ismi öğrenilmeyen Tır şöförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağrılan itfaiy ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, kısa süreliğine kapanan yol ise tekrar ulaşıma açıldı.

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