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  4. Yüksekova'da uçuruma yuvarlanan araçta ölenlerin sayısı 6 oldu

Yüksekova'da uçuruma yuvarlanan araçta ölenlerin sayısı 6 oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Yüksekova'da uçuruma yuvarlanan araçta ölenlerin sayısı 6 oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki 6 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti.

Kazada yaralanan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi almak için Hakkari Devlet Hastanesine gelen Vali Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, sabah 09.45 civarı üzücü bir haberle sarsıldıklarını söyledi.

Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Cilo Sat Gölleri bölgesinde pikniğe giden vatandaşların kaza yapmasıyla 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yaralılardan 4'ü milli eğitim müdürlüğü çalışanı, 2'si de sivil vatandaş. Ayrıca bir milli eğitim müdürlüğü personeli vatandaşımız yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazanın olduğu bölge 3 bin 200 rakım Cilo Sat Dağları. Buzul göllerine inen aracın maalesef şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana geliyor."

Kazanın nedeninin araştırıldığını anlatan Akbıyık, "Cenazelerimizi bölgeden aldık. Yaralımız şu an hastanede gerekli müdahale yapılıyor." diye konuştu

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