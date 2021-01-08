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Yüksekovalı çiftçiler soğuk havaya rağmen dağdan kızakla ot taşıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.01.2021 11:59 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için yaz aylarında dağlarda biriktirdikleri otları, kışın köylerine kızaklarla taşıyor.Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık köyüne bağlı Basamak mezrasında yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yaz döneminde dağlık kesimlerde yığınlar halinde biriktirdikleri otları karlı yokuşlu yoldan getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hayvanları için yaz aylarında dağlarda biriktirdikleri otları, kışın köylerine kızaklarla taşıyor.
Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık köyüne bağlı Basamak mezrasında yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yaz döneminde dağlık kesimlerde yığınlar halinde biriktirdikleri otları karlı yokuşlu yoldan getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Her yıl aynı yöntemle otları taşımak zorunda kalan köylüler, hayvanlara günde iki defa ot veriyor. Yazın dağlık alanda biriktirdikleri ot balyalarını, kışın kızaklara yükleyip çetin kış koşullarında hayvanlarına ulaştırıyorlar.
Tüm zorluklara rağmen dağdan ot indiren Yusuf Baki, "Her gün aynı zorlukları çekiyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla soğuk havalara rağmen otlarımızın olduğu yere çıkarak, kızaklarla indiriyoruz. Biz ailece indirdiğimiz otları, hayvanlarımız için belirlediğimiz meydana getirerek yemeleri için hazır hale getiriyoruz" dedi.
Hayvanları için kışın büyük zorluk çektiklerini ifade eden Ömer Baki, "16 senedir bu işi yapıyorum. Zor bir meslek ve zor bir iş. Bu işi de yapmak zorundayız. Köyde sadece bu iş yapılır. Biz de her gün kızaklarla dağdan otlarımızı beraber indiriyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de karla beraber hayvancılık zorluyor. Ama bu sene diğer senelere göre fazla kar olmadığı için de bazen soğuk havalar nedeniyle indirmekte zorlanıyoruz. İndirdiğimiz otları öncelikle yerini yaparak hayvanlarımıza hazır hale getirerek besinlerini sağlıyoruz. Bizi kar değil, daha çok soğuk havalar engelliyor. Yoksa bizler yıllarca hep aynı yöntemle otlarımızı indiriyoruz” dedi.

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