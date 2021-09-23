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Yüksekova'nın Nehil Sazlığı'nda başlayan yangın kısmen söndürüldü

23.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksekova'nın Nehil Sazlığı'nda başlayan yangın kısmen söndürüldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda dün başlayan yangının büyük bir kısmı kontrol altına alındı.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangının bir bölümü söndürüldü.

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığı bölgede yangın küçük çapta devam ediyor.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde çıkan yangına belediye ve jandarma ekiplerince müdahale edildiğini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yer yer sıçramaların olduğunu ifade eden Özdemir, "Nehil Sazlığı'nın bataklık olması nedeniyle itfaiye ekipleri fazla müdahalede bulunamıyor. Ekiplerimiz yangının büyük bir kısmını kontrol altına aldı. Yer yer rüzgardan dolayı devam eden yangın var ama kontrol altında." diye konuştu.

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