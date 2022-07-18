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Yüksekova'ya doğal gaz hattı döşenmeye başlandı

18.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: - "Yüksekova'da doğal gazın 2023-2024'te kullanılmaya başlanmasını bekliyoruz. Bunun için de gerekli girişimleri yapıyoruz" - Şantiye şefi İsmet Türfent: - "Kışımız çok çetin geçiyor. Hava kirliliği fazla oluyor. Yüksekova bu çalışmayla hem ekonomik hem de temiz ısınma kaynağına ulaşacak"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Son yıllarda yapılan yatırımlarla gelişen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, gelecek yıl doğal gaz kullanımına geçilmesi için hat döşeme çalışmaları başlatıldı.

Bakanlıkların yanı sıra görevlendirme yapılan belediye tarafından uygulanan projelerle birçok sorunun çözüme kavuşturulduğu ilçede, refahın artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 300 kilometrelik kanalizasyon hattının döşendiği, yolların büyük bölümünün asfaltla kaplandığı, kaldırımların yenilendiği ilçe merkezinde, kötü görüntü ve kokuya neden olan dere ıslah edildi, vatandaşların aileleriyle güzel zaman geçirebilecekleri yeşil alan ve sosyal tesislerin sayısı artırıldı.

Hayata geçirilen projelerle yıllardır ihmal edilen hizmetlere kavuşan Yüksekova'da, doğal gaz kullanımına geçilmesi için de hat çekme çalışmalarına başlandı.

Vatandaşların uzun süredir beklediği proje kapsamında, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihalenin ardından yüklenici firma ekiplerince hattın çekileceği güzergaha borular bırakıldı.

İl merkezine bağlı Bağışlı köyünden ilçe girişindeki İnanlı köyüne kadar 38 kilometrelik hatta çalışma yürüten ekiplerin, daha sonra ilçe merkezinde kazı, kaynak ve boru döşeme çalışmalarına başlaması bekleniyor.

- "Yüksekova'ya ciddi yatırımlar yapıldı"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, Hakkari'de 2019'da doğal gaz kullanımına başlandığını söyledi.

Doğal gazın Yüksekova'ya gelmesi için de çalışmaların devam ettiğini aktaran Akbıyık, bu kapsamda yer açma ve ardından hat döşeme işlemlerinin yapılacağını belirtti.

Daha sonra ilçe merkezinde yürütülecek proje için ihale sürecinin başlayacağını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yüksekova, en kısa zamanda doğal gaza kavuşacak, doğal gazın 2023-2024'te kullanılmaya başlanmasını bekliyoruz. Bunun için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Yüksekova'da organize sanayi bölgesinin proje ihalesini yaptık. İnşallah 2023'te altyapısını yapacağız ve fabrikalar gelmeye başlayacak. Bu da Hakkari'nin istihdam ve işsizlik sorununa çözüm olacak. Yüksekova'da ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. 3 bin 300 TOKİ konutu inşa ettik. 700 polis lojmanı, atık su arıtma tesisi projeleri devam ediyor. Dilimli Barajı'ndaki su, içme suyu tesisinin hizmete alınmasıyla ilçeye verildi. Yüksekova da diğer yerler gibi hızla gelişiyor, değişiyor. Bu yatırımlar devam edecek."

- "Hedefimiz sene sonunda ana güzergahı bitirmek"

Şantiye şefi İsmet Türfent de yer tesliminin yapılmasıyla projeyi uygulamaya başladıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 10 kilometreyi kazdıklarını, 7 kilometre boru dizgisini tamamladıklarını anlatan Türfent, "Gelecek haftadan itibaren kaynak ve hat döşeme işlemleri başlayacak. Bağışlı köyünden başlayarak İnanlı köyüne kadar 38 kilometrelik güzergahımız var. Kışımız çok çetin geçiyor. Hava kirliliği fazla oluyor. Yüksekova bu çalışmayla hem ekonomik hem de temiz ısınma kaynağına ulaşacak. Hedefimiz bu sene sonunda ana güzergahı bitirmek." diye konuştu.

Esenyurt Mahallesi Muhtarı Selim Genç ise doğal gazın en kısa sürede kullanıma sunulmasını istediklerini belirterek, "Herkeste bir heyecan var. Herkes doğal gazla rahatlığa kavuşacağını biliyor. Sağlık açısından da ekonomik açıdan da iyi olacak. Heyecanla doğal gazın gelmesini bekliyoruz." dedi.

Esnaf Ali Yağan, projeyi sevinçle karşıladıklarına işaret ederek, "İlçemiz için çok büyük bir proje. Burada kışlar uzun geçiyor. Hava kirliliği fazla oluyor. Havamız daha temiz olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa zamanda hepimiz doğal gaza geçmiş olacağız." ifadesini kullandı.

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