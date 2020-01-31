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Yüksekova’ya kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

HAKKARİ HABERLERİ  | 31.01.2020 23:52 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, aksan saatlerinde ilçeyi etkisinin altına alan tipi adeta hayatı durma noktasına getirdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, aksan saatlerinde ilçeyi etkisinin altına alan tipi adeta hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçenin tüm köy yolları kapanırken etkisini artıran tipi, sürücüler ise yolda mahsur kaldı. Tipi nedeniyle Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan vatandaş ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Tipiye yakalanan İslam Canan isimli vatandaş, "Yüksekova’da çok fena bir tipi var. Bu yoğun kar yağışı ve tipinden dolayı Yüksekova’nın tüm köy yolları ve ilçenin tüm giriş ve çıkışları kapanır. Adeta araçlar kar altında kaldı” dedi.
Diğer yandan yetkililer, yoğun kar yağışı ve tipinden dolayı hız limitlerini ve kazaya sebebiyet çıkartmamak için sürücüleri uyardı. Yüksekova Belediyesi, İl Özel İdare, karayolları karla mücadele ekipleri ise yoğun bir çalışma sürdürüyor.

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