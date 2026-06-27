Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay sözler! "Haddini bildireceğim"

Kulüpler Birliği Vakfı’nın geçtiğimiz gün yapılan toplantısında Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında gerginlik yaşandığı iddia edilmişti. Sosyal medyaya yansıyan tartışmada tarafların sert ifadeler kullandığı öne sürüldü.

"ONA HADDİNİ BİLDİRECEĞİM"

Yüksel Yıldırım, Fanatik’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kimse bana hakaret edemez. 'Mimlenmişsin, dolu gelmişsin' diyorlar. Barış Göktürk çok terbiyesiz biri. Ona haddini bildireceğim. Ağzı laf yapıyor. 4 büyüklere karşı Anadolu takımlarının hakkını korumaya devam edeceğim."

“BARIŞ GÖKTÜRK’E KARŞILIĞINI VERDİM”

Yıldırım açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Barış Göktürk bana satır aralarında hakaret etti, tehdit yok. Barış Göktürk taraftara şirin gözükmek için şov yapıyor. Barış Göktürk 'sus konuşma' dedi, 'Haddini bil' dedim. Göktürk saygısızlık yaptı karşılığını verdim. Benim Fenerbahçe düşmanlığım yok. Fenerbahçe'yle dost olmaya çalışıyorum ama olmak istemezlerse de kendi bilecekleri şey."

TARTIŞMANIN NEDENİ...

Yıldırım, tartışmanın kulüplerin mali şeffaflığıyla ilgili görüş ayrılıklarından çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"4 büyükler devletten arazi alıyor, transfer yapıyor. 'Almıyorum.' diyorlarsa çıksınlar, açıklasınlar. O zaman hesap soralım yani aldıkları yerleri. Dursun Başkan diyor ki 'Maliye Bakanlığı'na gidelim. Kulüplerin vergi vermediği söyleniyor. Her kulüp son 3 senedir maliyeye ne kadar vergi verdiğimizi, oyuncuların transferinde, SGK'larda, işte gelirlerde ne verdiğimizi önüne koyalım, belgeleyelim.' dedi.

Fenerbahçe buna karşı çıktı. Esas konu bu. Fenerbahçe 'Biz mali işlerimizi açamayız. Verdiğimiz vergiyi söylemek istemiyoruz.' dedi. Bunu söyleyen Barış Bey. Şok olduk."

ERGUTRUL DOĞAN’DAN YALANLAMA

Ertuğrul Doğan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kulüpler Birliği toplantısında geçtiği iddia edilen söz konusu tartışmada, öne sürülen cümleler kesinlikle kullanılmadı ve iddia edilen haberler uzaktan uzakta gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarz iddiaların organize bir şekilde ortaya çıkması çok yanlıştır ve sonraki toplantılarda bu konuyla ilgili gerekli adımlar atılacaktır."

Ayrıca Doğan, "Bu asılsız konuları gündeme getiren kişi, Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkarılacak ve bir daha toplantılara alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.