Yüksel Yıldırım'dan olay yaratan Fenerbahçe açıklamaları! "Ağzını burnunu kırardım"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği toplantısında yaşanan tartışmalar, yabancı oyuncu kuralı, TFF ile ilişkiler ve Fenerbahçe cephesinden gelen eleştiriler hakkında Lider Haber'e dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE BÖYLE BİR TARTIŞMAYI İLK KEZ GÖRDÜM"

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yaşanan gerginliğe değinen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bugüne kadar katıldığı toplantılar arasında ilk kez bu seviyede bir tartışmaya şahit olduğunu söyledi. Yaşananların 18 kulübün temsilcisinin gözü önünde gerçekleştiğini belirten Yıldırım, yaşananlardan dolayı üzüldüğünü ifade etti.

Yıldırım, "Kulüpler Birliği uzun süredir toplanmamıştı. Sezonun ilk toplantısıydı. Trafikte kaldım biraz, 15 dakika geç geldim. İçeri girerken kapı ağzında Abdullah Kavukcu ve Dursun Özbek ayağa kalktı, sarıldılar, yerime geçtim oturdum. Dinledim. Onlar başlamıştı. Konular tek tek gidiyordu, kuralları konuştuk, MHK'yi konuştuk, yabancı oyuncu sayısı konuştuk, vergiler üzerine konuştuk, TV yayın haklarını konuştuk, yeni ihaleyi konuştuk. Genellikle o tür şeyleri konuştuk. Yeni kuralları konuştuk falan. Sonra da dağıldık. Konudan konuya geçerken olmaması gereken şey oldu, üzüldüm. Niye üzüldüm? 18 tane kulübün temsilen başkan veya başkan yardımcısı vardı, hepsi oradaydı, hepsinin gözü önünde oldu. Olanlar açık ve net. Aziz Yıldırım yerine Barış Göktürk ve Mahmut Uslu vardı. Trabzonspor 3, Beşiktaş 2 kişiydi. 25 kişi filan vardık orada. 3 senedir katılıyorum, böyle bir tartışma ilk defa oldu Kulüpler Birliği'nde. Üzücü olan o.

Ali Başkan döneminde mesela Dursun Başkan ile tartışma olmuştu, araya girmişik. Gayet güzel şeyler oluyordu. Tartışıyorduk ama böyle şahsi bir şey olmamıştı. Hayatımda ilk defa Mahmut Uslu Bey ile ve Barış ile orada ellerini bile sıkamadım geç geldiğim için, tebrik edemedim. Benim taraftakileri sıkabildim, karşı tarafı sıkamadım. Hatırlamıyorum ne oldu, konuşmalar sırasında bir şey oldu. Mahmut Ağabey oradan 'Bırak, sen mimlisin, mimlenmişsin' dedi. Ben şaşırdım. Belirli süre sonra konu açıldı, ben tepkili bir şekilde TFF ve MHK üzerinde konuşurken, en ters ve en sert konuşan insan oldum. Kimse bunu söylemiyor. Herkes Barış Bey ile tartışmamı söylüyor, saçmasapan bir şey. En can alıcı nokta, 'Kardeşim bizim oylarımız fazla, 8'er oyumuz var, etki ettiğimiz kulüpler var, biz bizi yönetecek kurumu seçiyoruz, bu kurum bizimle iş birliği içinde olacağına farklı bir kimliğe bürünüyor. Biz de karşı gibi oluyoruz. Milyar dolarlık bir sektör. Herkes borç içinde, herkes can çekişiyor. Ortak noktasımız Türk futboluyken adamlara biz yalvarıyoruz. Fenerbahçe ayrı gidiyor yalvarıyor, Galatasaray ayrı gidiyor yalvarıyor, Beşiktaş ayrı gidiyor, Trabzon ayrı gidiyor. Anadolu takımlarından giden var yok bilemiyorum. Dört büyükleri medyadan duyuyorum. Bu kadar talep gidiyor, TFFF kimseyi takmıyor. TFF'ye birlikte gidelim, tek gidince olmuyor. Tavrımızı koyacağız, kardeşim sizi buraya biz getirdik. Amacımız Türk futbolunun değerini artırmak. Bunlar varkan 10+4 istemiyoruz, biz söyledik, siz kabul ettiniz diyorlar. Bu Kuran-ı Kerim değil ki. O gün doğruydu, bugün 10+4 yanlış. Ya bizi destekleyecek bunlar. Biz isteyeceğiz yapacaklar, bitti bu." ifadelerini kullandı.

"10+4 KURALI DEĞİŞMELİ"

Yabancı oyuncu kuralına da değinen Yıldırım, mevcut 10+4 sistemine kulüplerin büyük bölümünün karşı çıktığını dile getirdi. Kulüpler Birliği'nde en az 12+2, hatta 12+5 formülünün konuşulduğunu aktaran Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede, "Siz anlaşın, gerekeni yaparız." yanıtını aldığını söyledi.

Yıldırım, "18 kulübün hepsi 10+4'ü kabul etmediğimizi hemfikir olduk. 10+4'e herkes karşı. Çoğunluk sayının artırılmasını istedi. Dediler ki 'limit kalksın, niye limit var' dediler. Mahmut Uslu orada çok güzel bir şey söyledi, takdir ettim. İnsanların yüzüne harika diyemiyorsun, tartışma yarattılar orada. 'Ben hangi ülkeye, hangi dünya futboluna Türkiye'de hizmet edeceğim, genç yabancıları alıp yetiştireceğim, adam çekecek, biz yetiştirici olacağız.' dedi. Artı dört olmasın dedi. Çok güzel bir fikirdi bu. Konuşamadık orada. Limit kaldırılsın teklifine bazı Anadolu kulüpleri karşı çıktı. Ara çok açılır, mücadele edemeyiz dediler. Kocaelispor Başkanı Recep Bey de güzel konuştu. 'Limit olsun ama limit kulüpleri ne üzsün ne sıkıntıya soksun.' dedi. Büyük kulüplerin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın dışarıya verdiği kiralık oyuncular vardı. Bunları gönderirken para verip göndeceksin, alırken zaten manyak bir para verdiler. Şimdi yer açacak, yeni gelen hoca istemiyorum diyecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hocası olsam ben, Trabzonspor ve Galatasaray'ın hocaları eski diye söylüyorum. Eli kolu bağlı yeni hocaların, 10 tane adam ne Fenerbahçe'yi ne Beşiktaş'ı şampiyon yapar. Onlar da biliyor, sayının değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Orada 'Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, ön eleme oynamayacak. Galatasaray, 4 yabancıyı belki kupada oynatır belki ligde.' dedim. Yazık, ülke puanı yukarı gitmiyor. Biz ve Göztepe gidemiyor. Samsunspor, 5 yılda toplanan puanı 1 yılda topladı Avrupa'da. Avrupa'yı çok istiyorduk, başarılı olacağımıza inanıyorduk. Avrupa'da 8-9'uncu takım gidiyor.

10+4 yerine 12+2 olsun en kötü dendi, mümkünse 12+5 olsun dendi, çok kulüp buna sıcak bakıyor. 12+2 ile 12+5, sanki TFF tarafından uygun görülecek gibi gözüküyor. İbrahim Başkan ile konuştum cuma gecesi. Üzüldüğünü söyledi tartışmadan dolayı. 'Üzülecek bir şey yok, Türk futbolu için tartıştık' dedim. 'Siz anlaşın, biz gerekeni yapmayı düşünüyoruz' dedi."

"TFF, KULÜPLERİN SESİNE KULAK VERMELİ"

Türk futbolunun ortak çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, kulüplerin federasyona tek tek gitmek yerine ortak tavır sergilemesi gerektiğini savundu. TFF'nin kulüplerin taleplerine daha duyarlı olması gerektiğini belirten deneyimli başkan, yabancı kuralının güncellenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"BEN SAMSUNSPORLUYUM"

Galatasaraylı olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, çocukluk yıllarında ikinci takımının Galatasaray olduğunu ancak bugün yalnızca Samsunspor Başkanı ve Samsunsporlu kimliğiyle hareket ettiğini söyledi. Bu konunun sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Yıldırım, "Siz Galatasaraylı mısınız?" sorusuna, "Niye soruyorsun bu soruyu. Kör göze parmak sokar gibi. Ben Samsunspor başkanıyım ve Samsunsporluyum. Çocukluğumda ikinci takımım Galatasaray'dı. Neyi konuşuyoruz. Tüm Türkiye, Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray sevgisi... Ben Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı tutsaydım ne olacaktı, diğerleri de bana sallayacaktı.

Sağır mısınız, bilmiyor musunuz. Beni Galatasaray'ı bilmem neyi yaptılar. Yeter artık. Bana adam gibi soru sorun, kapatıp gideceğim açık ve net." dedi.

"TEK MUHATABIM AZİZ YILDIRIM..."

SORU: "Tek muhatabım Aziz Yıldırım dediniz mi?"

Yüksel Yıldırım, "Evet dedim, o zat, Barış gitmiş, Gazi Koşusu'nda konuşmuş, bana haberi gönderdiler. Yok efendim şuymuş buymuş. Haddini bileceksin. Biz de Aziz Başkan'ı tanıyoruz. Yüksel Yıldırım'ın muhatabı Aziz Başkan olur abi. Başkaları olamaz. Olacaksa Aziz Başkan'dan yazılı kağıt getirir. Cumhurbaşkanı gider cumhurbaşkanıyla konuşuyor, bakanla konuşmuyor. Bana saygı yok. Barış Bey benim muhatabım değil, bu kadar açık ve net. Geçen sezon Fenerbahçe'ye son 5-6 dakikada 3-2 yenildim. O maçın, maç sonu, o Barış, kafasında Fenerbahçe'yi şampiyon olmak, kendisini Fenerbahçe camiasında öne çıkarmak için Yüksel Yıldırım üzerinden prim yaptı. Bir demeç açıkladı, Robert bilmem haddini bil falan. Bana nasıl bir saldırı yaptı. Terbiyesiz adam dedim. O toplantıya bilenerek gelmiş. Türk futboluna kavgacı geleceksen, Fenerbahçe camiasında kral olacaksan Yüksel Yıldırım'a sallayarak, yazıklar olsun ya. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş camialarıyla problemim yok." diye konuştu.

"KÜÇÜCÜK BOYUYLA BANA DİYEBİLİR Mİ! AĞZINI BURNUNU BEN KIRARDIM"

SORU: "Barış Göktürk Bey size sokak ayağıyla 'Ayağa kalkarım, döverim, burnunu kırarım' dedi mi?"

Fenerbahçe'ye karşı herhangi bir düşmanlığı olmadığını söyleyen Yıldırım, kendisi hakkında ortaya atılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kulüpler Birliği toplantısında Barış Göktürk'ün kendisini tehdit ettiği yönündeki haberleri de yalanlayan Samsunspor Başkanı, "Bana kimse öyle bir şey söylemedi, söyleyemezdi. Böyle bir durum yaşansaydı oradaki herkes buna şahit olurdu." diyerek iddiaları reddetti.

Yüksel Yıldırım, "Buna inanıyor musunuz! 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın de ki. Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu ben kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi! Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemez di. Yeter ya. Çok da mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı, 'Böyle bir şey yok, ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum, kolpacı' dedi. Ben şaşırdım." açıklamasında bulundu.

"SAMSUNSPOR DA ŞAMPİYON OLACAK"

Sözlerini Samsunspor'un hedeflerine değinerek tamamlayan Yüksel Yıldırım, yeşil-kırmızılı kulübün de gelecekte Süper Lig şampiyonluğu yaşayacak güce ulaşacağını belirterek, "Başakşehir başardıysa Samsunspor da başaracak. Biz de bir gün şampiyon olacağız." dedi.