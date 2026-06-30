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Yüksel Yıldırım'dan 'soytarı' göndermesi! Yaptığı paylaşım olay oldu

Kulüpler Birliği toplantısında yaşanan tartışmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Sert ifadeler kullanan Yıldırım'ın mesajı, sosyal medyada Fenerbahçe'ye yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

Yüksel Yıldırım'dan 'soytarı' göndermesi! Yaptığı paylaşım olay oldu
Cevdet Berker İşleyen

Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe cephesiyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla yeniden konuşulmaya başlandı.

'SOYTARI' GÖNDERMESİ!

Yüksel Yıldırım dan soytarı göndermesi! Yaptığı paylaşım olay oldu 1

Toplantıda Fenerbahçe adına Barış Göktürk ve Mahmut Uslu ile yaşadığı tartışmanın ardından paylaşım yapan Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübesi ve aklıyla hareket eden yiğitlerin yolunu soytarılar asla çizemez; yiğit aklıyla ve mantığıyla hareket eder ve bunun bedeli ne olursa olsun ödeyip kendi yolunu çizer! NOKTA!"

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Yüksel Yıldırım dan soytarı göndermesi! Yaptığı paylaşım olay oldu 2

Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Kulüpler Birliği toplantısında yaşanan gerginliğin ardından yapılan bu açıklama, çok sayıda kullanıcı tarafından Fenerbahçe'ye yönelik bir mesaj olarak değerlendirildi ve "Fenerbahçe'ye gönderme mi?" yorumlarını beraberinde getirdi.

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Samsunspor Yüksel Yıldırım son dakika fenerbahçe
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