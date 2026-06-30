Yüksel Yıldırım'dan 'soytarı' göndermesi! Yaptığı paylaşım olay oldu

Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe cephesiyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla yeniden konuşulmaya başlandı.

'SOYTARI' GÖNDERMESİ!

Toplantıda Fenerbahçe adına Barış Göktürk ve Mahmut Uslu ile yaşadığı tartışmanın ardından paylaşım yapan Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübesi ve aklıyla hareket eden yiğitlerin yolunu soytarılar asla çizemez; yiğit aklıyla ve mantığıyla hareket eder ve bunun bedeli ne olursa olsun ödeyip kendi yolunu çizer! NOKTA!"

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Kulüpler Birliği toplantısında yaşanan gerginliğin ardından yapılan bu açıklama, çok sayıda kullanıcı tarafından Fenerbahçe'ye yönelik bir mesaj olarak değerlendirildi ve "Fenerbahçe'ye gönderme mi?" yorumlarını beraberinde getirdi.