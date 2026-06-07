Yüksel Yıldırım Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Seçim için olay yaratan sözler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçimiyle ilgili yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle sarı-lacivertli taraftarlar, Yıldırım'ın sözlerine sosyal medyada tepki gösterdi.

FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI

Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirlemek için sandık başına gittiği gün konuşan Yüksel Yıldırım, seçim sürecinde verilen vaatlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, kulüplerin gerçekçi olmayan söylemler nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda kaldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe bugün başkanını belirleyecek. Boş vaatler vererek taraftarı kandırmak, kulüpleri zarara uğratıyor. Bu ekonomide taraftarı kandırmak hiç yakışmıyor insanlara."

TRANSFER VAATLERİNE ELEŞTİRİ

Yıldırım, seçim öncesinde gündeme gelen transfer söylemlerine de değinerek, henüz gerçekleşmeyen hamlelerin olmuş gibi sunulmasını eleştirdi. Finansal kaynakların nasıl oluşturulacağının önemli olduğunu vurgulayan Samsunspor Başkanı, şu açıklamayı yaptı:

"Yapılmamış transferleri yapılmış gibi göstermek... Göreceğiz, bakacağız. O paralar nasıl bulunup ödenecek? Bakacağız. Devlet bunun neresinde olacak? Eğer devletimiz kulüplere yardım ediyorsa biz de sıraya girip isteyeceğiz. Açık ve net. Adalet herkese verilmeli."

"USTALIK DÖNEMİM BAŞLIYOR"

Türk futbolundaki geleceğine ilişkin de dikkat çeken mesajlar veren Yüksel Yıldırım, artık daha etkili bir döneme girdiğini ifade etti. Futbol yönetiminde yeni bir sürecin başladığını belirten Yıldırım, şu sözlerle iddiasını ortaya koydu:

"Türk futbolunda masaya yumruğumu vurma dönemim geliyor. Benim çıraklık, kalfalık dönemim bitti. Artık ustalık dönemim başlıyor."

Yıldırım'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından yoğun şekilde tartışıldı.