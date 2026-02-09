Yüksel Yıldırım: "Ligi ilk 5’te bitiremezsek bu bir başarısızlıktır"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Yıldırım, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ülke puanına katkı sağlayan bir takım olduklarının altını çizen Başkan Yüksel Yıldırım, "Biz bu takımı aşağı doğru giderken aldık ve kötü gidişatı durdurduk. Ardından TFF 1. Lig’e çıktık, sonra Süper Lig’e geldik. Şimdi hedef, Süper Lig’de kalıcı bir takım olmak. Bunun için bazı şartlar var ve bunları kulüp olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Her şeyin sürdürülebilir olması, kalıcı hale gelmesi şart. Ondan sonraki esas hedef ise Samsunspor’un Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden bir kulüp olması. Samsunspor, hedefi olan bir kulüp olacak. Süper Lig’i ilk 5 içinde bitirdiğinde ya da ilk 4 sıradan Avrupa’ya giden ya da Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa’ya katılan bir takım olması gerekiyor. Bunun için açık ve net şekilde iyi transferler yapmalı, güçlü kadrolar kurmalıyız. Sadece ligde yarışan bir takım değil; kupada ve ardından katıldığımız Avrupa kupalarında da başarılı olan, hem Türkiye’yi temsil eden hem de ülke puanına katkı sağlayan bir kulüp olmalıyız" diye konuştu.

"TÜRKİYE KUPASI’NI KAZANIP AVRUPA’YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Gelecek sene de Avrupa sahnesinde yer almak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, "Bu sene Avrupa’daki ilk yılımızdı ve bunu başarıyla geçirdik. Kimse beklemiyordu ama bir üst tura çıktık. Bir ara hedefimiz ilk 8’di ancak son üç maçta bunu başaramadık. Şu an ilk 24 içindeyiz. Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile oynayacağız. İnşallah turu geçen taraf oluruz ve ilk 16’ya kalırız. Bu sezonki hedefimiz Avrupa’da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Türkiye Kupası’nda da bu sezon bulunduğumuz B grubunda lideriz. Grubu lider bitirirsek direkt çeyrek finale kalacağız. Çeyrek finalde iyi bir eşleşme yakalarsak, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere üç maç oynayarak Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Bu, Avrupa’ya gidişin en kısa yolu. Eğer bunu başaramazsak ligde yukarıyı zorlayacağız. Ancak şu anki gidişat çok umut vermiyor. İlk beş hedefi hala var ama Trabzonspor yenilgisi işi oldukça zorlaştırdı. Yine de lig bitmeden havlu atmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"LİGİ İLK 5’TE BİTİREMEZSEK BU BİR BAŞARISIZLIKTIR"

Hedeflerinin ligi ilk 5 içerisinde bitirmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Artık asansör takım lafını Samsun’dan kaldıracağız. Kalıcı, hedefi olan ve yarışmacı bir takım olacağız. Bunun için çalışıyoruz. Şimdiden önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına başladık. Gidecek oyuncular, alınacak oyuncular, oyun sistemi gibi konular üzerinde çalışıyoruz. Bu sezon seyirci sayısında bir miktar düşüş olsa da kemik bir Samsunspor taraftarı var. 15 bin kişi tek yürek, tek ses olduğunda inanılmaz bir destek ortaya koyuyor. 30 bin kişinin yapamadığını yapabiliyorlar. Biz de yapılanmamızı bu doğrultuda sürdüreceğiz. Taraftar, futbolcular, teknik ekip ve yönetim bir araya gelip başarıyı nasıl birlikte yakalayacağımızı konuşacağız. Samsunspor’un kesinlikle ilk 10’un altında olmaması gerekiyor. Hedef ilk 5. İlk 5’te olamazsak bu bir başarısızlıktır ama kesinlikle ilk 10’un altına da düşmemeliyiz. Düşme korkusu yaşamak istemiyoruz. Biz birlikte başaracağız, birlikte yükseleceğiz derken kastettiğimiz şey 12. adamdır. Taraftar bu takıma sahip çıkarsa, ‘kulübün sahibi taraftardır’ sözünün gereğini yerine getirirse, bu takım ayakta kalır ve başarılı olur. Aksi hâlde bu takımın bir ayağı sakat kalır" cümlelerine yer verdi.

Taraftarları Samsunspor’a daha çok destek vermeye de davet eden Yüksel Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Futbol seyirciyle güzelleşir. Boş tribünlerde oynamak futbolcuları mutlu etmez, iyi oyuncuların gelmesini de zorlaştırır. Önemli olan sahiplenmek, aidiyet duygusunu göstermek. Taraftar yönetime kızabilir, başkana kızabilir, oyuncuya kızabilir ama armaya kızmamalı. Kulübün rengine kızmamalı. Tribüne gelip kulübü ve takımı desteklemeli. Eleştiri yapacaksa yapıcı olmalı, yıkıcı olmamalı."