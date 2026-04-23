Yüksel Yıldırım Trabzonspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! "Eyyamcı! Gözlerimle gördüm"

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a penaltılar sonucu kaybeden Samsunspor'da hakeme isyan vardı.

YILDIRIM'DAN HAKEM İSYANI!

Yüksel Yıldırım: "3 hafta önce bizi doğrayan hakemi gönderdiler.

Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Türk futboluna el atması lazım. Anadolu'nun canı yanıyor. İtibarsızlaştırıyorlar. Hakemlerin yaptığı hataları görün, bütün emeğimizi yok ettiler. Hakem görevini yaptı.

Bugün utanıyorum. Bu hakemlerle ne yapacağız. Biz de yeter artık diyoruz. Adalet istiyoruz. Kimseye kıyak yapın demiyoruz. Karaoğlan düdüğü asmalısın. Talimatları uyguluyorsun, telefonlarını dinleyin. Verecekleri ceza umurumda değil.

Artık MHK'yı tanımıyoruz. Art niyetli bir hakem bu akşam Samsunspor'u resmen doğradı. Eyyamcı! Gözlerimle gördüm!""

'KARA GECE' PAYLAŞIMI!

Pozisyonlar açık, vicdan KARA...



Hafızalardan çıkmayacak KARA gece! pic.twitter.com/sB3881rdtr — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) April 23, 2026

"KIRMIZI KARTA KADAR İYİ OLAN TARAFTIK..."

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn: "Kırmızı karta kadar daha iyi olan taraftık. Rakibimizi eleyebilirdik. Kırmızı karttan sonra boşlukları kapatmaya çalıştık. Çok iyi mücadele eden takımı tebrik ediyorum. Şanssız bir şekilde elendik diyebilirim.

Hakem performansı kabul edilemezdi. Kendisinin performansını Rize'de de tecrübe etmiştik. Bunun futbolun bir parçası olduğunu düşünmüyorum."