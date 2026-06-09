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Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanması sonrası kolları sıvadı. Yıldırım yönetimi devre arası transfer döneminde kadroya katılan Matteo Guendouzi hakkında kararını verdi.

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi
Recep Demircan

Azi Yıldırım ve yeni yönetim Fenerbahçe için kolları sıvadı. Kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matteo Guendouzi ile ilgili karar verildi.

TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Guendouzi'nin sahada gösterdiği performans, Fenerbahçe yönetiminin takdirini topladı. Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesinin, kdeneyimli oyuncuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi 1

Orta alanda N'Golo Kante ile yakaladığı başarılı uyumla da dikkat çeken Fransız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta takımına istikrarlı bir katkı sağladı.

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi 2

İLK GÖLÜNÜ GALATASARAY'A ATTI

Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ağlarına gönderen Guendouzi, diğer golünü ise ligde Samsunspor'a karşı kaydetti. Toplamda 2 gol ve 1 asistle oynayan orta saha oyuncusu, asıl etkiyi ise oyun içi verilerinde gösterdi.

Lig maçlarında yüzde 91 pas isabet oranı yakalayan başarılı futbolcu; maç başına 6 top kazanma ve yüzde 80 başarılı müdahale oranıyla oynayarak takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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