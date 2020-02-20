Yükümlü kursiyerlere sertifika töreni

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Basınçlı Sulama Sistemleri Kursu” sertifikaları törenle verildi

16 yükümlünün katıldığı ve 15 gün süren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisleri tarafından verilen “Basınçlı Sulama Sistemleri” kursunda yükümlülere toprak, bitki ve su ilişkilerinin incelenmesinden sulama sistemlerine kadar alana ait farklı konularda toplam 200 saat eğitim verildi. Eğitimlerde yükümlülerin gerek küçük ve büyük ölçekli tarımsal işletmelerde, meyve ve sebze bahçelerinde, fidanlıklarda, park, bahçe, fabrika, otel, tatil köyleri vb. yerlerde gerekse kendi iş yerlerinde veya sahip oldukları bahçelerde çalışabilmelerine yönelik katkıda bulunularak altın bir bilezik kazandırıldı.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, denetimli serbestlikten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yusuf Bayri, Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi Müdürü Rıfat Yıldız ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Enver Şahin katıldı.

Sertifika töreninde kısa bir konuşma yapan Başsavcı Gültekin Bülbül, “Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları çalışmaları kapsamında infaz hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin en aza indirilmesi ve topluma kazandırılmalarının sağlanması amacıyla gerek kararlarının infazında gerek yükümlülerin meslek edinmeleri ve gerekse hayata hazırlanmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine gidilmektedir. Bakanlığımız, yükümlüleri sadece birer dosya olarak görmemekte yeniden suç işlemeyi engelleyecek en önemlisi üretken ve topluma faydalı bir birey olmaları yönünde her türlü destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini de son derece önemsemektedir. Bu anlamda emeği geçen ve iş birliği yaptığımız başta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere; İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze yükümlülerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyor ve tüm kursiyerlerimizi kutluyorum” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, bu eğitimin daha sonraki aşamalarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen desteklerden yararlanabilecekleri, yükümlülerin varsa kendi bahçelerinde destek programlarından yararlanarak mesleki eğitimlerini hayata geçirebileceklerini belirtti.

İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi Müdürü Rıfat Yıldız ise her yıl mayıs ve aralık ayında İŞKUR’un hükümlülere yönelik hibe destek programları verdiklerini, belgeleri ile kendi işlerini kurmaya yönelik proje başvurusunda bulunabilecekleri bilgisini verdi.

Tören sertifikaların dağıtılması ile son buldu.

