Yulaf nasıl yenir? Zayıflamak için yulaf ezmesi nasıl tüketilir?

Yüksek protein, dozunda karbonhidrat, bolca lif ve vitamin... Yulafta ne ararsanız var. Güne bir kase yulaf ezmesi ile başlamak vücudunuzun ihtiyacı olan lif ve proteinin önemli bir kısmını karşılıyor. Ayrıca guatr hastasıysanız, hazımsızlığınız ve sindirim problemleriniz varsa, kan şekerinizi dengede tutmak istiyorsanız yulafı hayatınıza almanızda büyük fayda var. Peki yulaf nasıl yapılır, yulaf nasıl yenir? İşte tüm detaylar...
Son zamanların gözde yiyeceği yulafla ilgili en önemli sorulardan biri "Yulaf nasıl tüketilir?" şeklinde. Yulaf birçok şekilde tüketilebilir. Yulaf ile ilgili tariflerde süt ya da su kullanılabilir. Genellikle süt tercih edilen bu tariflerde inek sütüne alerjiniz varsa ya da yeni şeyler denemek istiyorsanız badem sütü, soya sütü gibi ürünleri de tercih edebilirsiniz. Hem tatlı hem de tuzlu olarak tüketilebilecek bir besin olan yulaftan kurabiyeler, ezmeler, krepler hatta omletler bile yapabilirsiniz.
Yulaf ezmesi tarifleri farklı şekillerde karşımıza çıksa da; ana tarif, yulafın süt ya da su ile pişmesi yahut yoğurtla karıştırılıp diğer meyve ve yemişlerle harmanlanması şeklindedir. İşte bir yulaf ezmesi tarifi...
Malzemeler:
Yapılışı:
Yulafı süt ile haşlayıp tüketebilirsiniz. Sütü soğuk kullanırsanız yulaf yeterince yumuşamayabilir fakat aceleniz varsa ya da sıcak sevmiyorsanız yulaf ve sütü iki saat bekletirseniz haşlanmış gibi olmaz ama yenebilir kıvamda olur. Ayrıca soğuk süt ve yulafı bir kavanoza koyup karıştırarak bir gece buzdolabında bekletirseniz yaz günlerinde sizin için ferahlatıcı bir kahvaltılık olabilir.
Eğer zayıflamak istiyorsanız yulaf içeren diyetler yapabilir ve yulafı diğer yağ yakıcı besinlerle birleştirerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Chia tohumu, kinoa ve kan şekeri düzenleyici etkisi ile tarçın yağ yakıcı besinler arasında yer alır.
Yulafı yoğurt ile tüketerek de kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Çünkü yoğurt hem prebiyotik etkiye sahip hem de yoğurt suyu yağ yakar. Ayrıca ara öğünlerde sütün içine koyup içebilir, bal ile tatlandırarak kullanabilir, salatalarınıza, yemeklerinize baharat gibi atabilirsiniz.
Yulafı sütsüz yemenin birden fazla yolu vardır. İlki süt yerine su ile haşlamaktır. Fakat lezzet konusunda tatmin olmazsanız kakao gibi baharatlarla aromalandırabilirsiniz.
İkincisi yoğurtla beraber yemektir. Yoğurt ile yulafı karıştırıp meyve ve yemişlerle tatlandırabilirsiniz. Ayrıca inek sütüne alternatif olarak badem sütü, soya sütü gibi sütlerle haşlayarak tüketebilirsiniz ama alerjiniz olup olmadığına dikkat etmelisiniz.
Yulaf gevreği yulaf ezmesinden farklı olarak işlem gördüğü için daha gevrek ve lezzetlidir. Ek olarak tatlandırmanız gerekmez. Yulaf gevreğini soğuk süt ya da yoğurtla tüketebilirsiniz.
Yulaf, sabah kahvaltısında kahvaltılık gevreklerin yerine yulaf ezmesi şeklinde de yenebilir. Ayrıca yulafı sütle haşlayıp ardından çırpılmış yumurta, maydanoz ve taze yeşil soğan ile harmanlayarak omlet yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde yulaflı kreplerle hem gözünüzü hem karnınızı doyuracak kahvaltılar hazırlayabilirsiniz.
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