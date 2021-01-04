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Yulaf nasıl yenir? Zayıflamak için yulaf ezmesi nasıl tüketilir?

Ali Gövel Ali Gövel 04.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Yulaf nasıl yenir? Zayıflamak için yulaf ezmesi nasıl tüketilir?

İçindekiler

  • Yulaf Nasıl Yenir?
  • Yulaf Ezmesi Nasıl Yenir?
  • Yulaf Sütle Nasıl Yenir?
  • Zayıflamak İçin Yulaf Nasıl Yenir?
  • Yulaf Sütsüz Nasıl Yenir?
  • Yulaf Gevreği Nasıl Yenir?
  • Sabah Kahvaltısında Yulaf Nasıl Yenir?

Güne enerjik başlayacağınız, sağlıklı ve hafif bir kahvaltı mı yapmak istiyorsunuz? Öyleyse yulaf tam olarak aradığınız besin. Doğal olarak lif barındıran ve bağırsak florasını koruyan bu yiyeceği meyvelerle harmanlayıp kuru yemişlerle süsleyerek doyurucu, kalorisiz bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Peki, yulaf nasıl yenir?

Yüksek protein, dozunda karbonhidrat, bolca lif ve vitamin... Yulafta ne ararsanız var. Güne bir kase yulaf ezmesi ile başlamak vücudunuzun ihtiyacı olan lif ve proteinin önemli bir kısmını karşılıyor. Ayrıca guatr hastasıysanız, hazımsızlığınız ve sindirim problemleriniz varsa, kan şekerinizi dengede tutmak istiyorsanız yulafı hayatınıza almanızda büyük fayda var. Peki yulaf nasıl yapılır, yulaf nasıl yenir? İşte tüm detaylar...

Yulaf Nasıl Yenir?

Son zamanların gözde yiyeceği yulafla ilgili en önemli sorulardan biri "Yulaf nasıl tüketilir?" şeklinde. Yulaf birçok şekilde tüketilebilir. Yulaf ile ilgili tariflerde süt ya da su kullanılabilir. Genellikle süt tercih edilen bu tariflerde inek sütüne alerjiniz varsa ya da yeni şeyler denemek istiyorsanız badem sütü, soya sütü gibi ürünleri de tercih edebilirsiniz. Hem tatlı hem de tuzlu olarak tüketilebilecek bir besin olan yulaftan kurabiyeler, ezmeler, krepler hatta omletler bile yapabilirsiniz.

Yulaf Ezmesi Nasıl Yenir?

Yulaf ezmesi tarifleri farklı şekillerde karşımıza çıksa da; ana tarif, yulafın süt ya da su ile pişmesi yahut yoğurtla karıştırılıp diğer meyve ve yemişlerle harmanlanması şeklindedir. İşte bir yulaf ezmesi tarifi...

Malzemeler:

  • 1 bardak yulaf ezmesi,
  • 1 su bardağı süt ya da su,
  • Aroma için kakao, tarçın vb. malzemeler
  • İstediğiniz kadar ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişlerden biri ya da birkaçı
  • İstediğiniz kadar yaş ya da kuru meyve

Yapılışı:

  • Bir bardak yulaf ezmesini ve bir su bardağı sütü/suyu küçük bir tencerenin ya da cezvenin içine alın.
  • 3-5 dakika boyunca kısık ateşte karıştırarak pişirin.
  • Bu pişirme sürecinde aroma vermesi için kakao, tarçın, Hindistan cevizi tozu da ekleyebilirsiniz.
  • 5 dakika sonunda yulafların yumuşadığını ve şiştiğini göreceksiniz.
  • Eğer su ile pişirdiyseniz ocaktan aldıktan sonra üzerine bir bardak süt ekleyebilirsiniz. Süt ile pişirdiyseniz gerek yok. Sonrasında üzerine muz yahut istediğiniz başka bir meyveyi dilimleyip kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Yulaf Sütle Nasıl Yenir?

Yulafı süt ile haşlayıp tüketebilirsiniz. Sütü soğuk kullanırsanız yulaf yeterince yumuşamayabilir fakat aceleniz varsa ya da sıcak sevmiyorsanız yulaf ve sütü iki saat bekletirseniz haşlanmış gibi olmaz ama yenebilir kıvamda olur. Ayrıca soğuk süt ve yulafı bir kavanoza koyup karıştırarak bir gece buzdolabında bekletirseniz yaz günlerinde sizin için ferahlatıcı bir kahvaltılık olabilir.

Zayıflamak İçin Yulaf Nasıl Yenir?

Eğer zayıflamak istiyorsanız yulaf içeren diyetler yapabilir ve yulafı diğer yağ yakıcı besinlerle birleştirerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Chia tohumu, kinoa ve kan şekeri düzenleyici etkisi ile tarçın yağ yakıcı besinler arasında yer alır.

Yulafı yoğurt ile tüketerek de kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Çünkü yoğurt hem prebiyotik etkiye sahip hem de yoğurt suyu yağ yakar. Ayrıca ara öğünlerde sütün içine koyup içebilir, bal ile tatlandırarak kullanabilir, salatalarınıza, yemeklerinize baharat gibi atabilirsiniz.

Yulaf Sütsüz Nasıl Yenir?

Yulafı sütsüz yemenin birden fazla yolu vardır. İlki süt yerine su ile haşlamaktır. Fakat lezzet konusunda tatmin olmazsanız kakao gibi baharatlarla aromalandırabilirsiniz.

İkincisi yoğurtla beraber yemektir. Yoğurt ile yulafı karıştırıp meyve ve yemişlerle tatlandırabilirsiniz. Ayrıca inek sütüne alternatif olarak badem sütü, soya sütü gibi sütlerle haşlayarak tüketebilirsiniz ama alerjiniz olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Yulaf Gevreği Nasıl Yenir?

Yulaf gevreği yulaf ezmesinden farklı olarak işlem gördüğü için daha gevrek ve lezzetlidir. Ek olarak tatlandırmanız gerekmez. Yulaf gevreğini soğuk süt ya da yoğurtla tüketebilirsiniz.

Sabah Kahvaltısında Yulaf Nasıl Yenir?

Yulaf, sabah kahvaltısında kahvaltılık gevreklerin yerine yulaf ezmesi şeklinde de yenebilir. Ayrıca yulafı sütle haşlayıp ardından çırpılmış yumurta, maydanoz ve taze yeşil soğan ile harmanlayarak omlet yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde yulaflı kreplerle hem gözünüzü hem karnınızı doyuracak kahvaltılar hazırlayabilirsiniz.

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