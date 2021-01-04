Yulaf nasıl yenir? Zayıflamak için yulaf ezmesi nasıl tüketilir?

Yüksek protein, dozunda karbonhidrat, bolca lif ve vitamin... Yulafta ne ararsanız var. Güne bir kase yulaf ezmesi ile başlamak vücudunuzun ihtiyacı olan lif ve proteinin önemli bir kısmını karşılıyor. Ayrıca guatr hastasıysanız, hazımsızlığınız ve sindirim problemleriniz varsa, kan şekerinizi dengede tutmak istiyorsanız yulafı hayatınıza almanızda büyük fayda var. Peki yulaf nasıl yapılır, yulaf nasıl yenir? İşte tüm detaylar...

Yulaf Nasıl Yenir?

Son zamanların gözde yiyeceği yulafla ilgili en önemli sorulardan biri "Yulaf nasıl tüketilir?" şeklinde. Yulaf birçok şekilde tüketilebilir. Yulaf ile ilgili tariflerde süt ya da su kullanılabilir. Genellikle süt tercih edilen bu tariflerde inek sütüne alerjiniz varsa ya da yeni şeyler denemek istiyorsanız badem sütü, soya sütü gibi ürünleri de tercih edebilirsiniz. Hem tatlı hem de tuzlu olarak tüketilebilecek bir besin olan yulaftan kurabiyeler, ezmeler, krepler hatta omletler bile yapabilirsiniz.

Yulaf Ezmesi Nasıl Yenir?

Yulaf ezmesi tarifleri farklı şekillerde karşımıza çıksa da; ana tarif, yulafın süt ya da su ile pişmesi yahut yoğurtla karıştırılıp diğer meyve ve yemişlerle harmanlanması şeklindedir. İşte bir yulaf ezmesi tarifi...