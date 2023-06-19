YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yumruklar depremzedeler için atıldı

Yumruklar depremzedeler için atıldı

19.06.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Boks Birliği (AIBA) tarafından düzenlenen APB organizasyonunda 2015 yılında dünya şampiyonu olan Adem Kılıçcı'nın depremzedeler yararına düzenlediği, dünya ve Avrupa şampiyonu boksörlerin ringe çıktığı gecede elde edilen gelir, deprem bölgesindeki 13 kütüphane yapımı için kullanılacak.

Yumruklar depremzedeler için atıldı

Kartal Sportial Club'ta düzenlenen organizasyonda 18 sporcu yer alırken, 10 karşılaşma yapıldı. Organizasyonun ilk serisini gerçekleştirdiklerini belirten Adem Kılıçcı, ilerleyen dönemde tekrarını yapacaklarını vurguladı.

İlk organizasyonunun kendisi adına iyi bir deneyim olduğunu ifade eden Kılıçcı, "Bugün gelen misafirlerimiz çok mutlular. Hepsiyle tek tek ilgilendik. Ama bizi en çok mutlu eden şey bu gecenin amacı." açıklamasını yaptı.

Geceden elde edilen gelirle çocukların hayallerine ve geleceklerine ışık tutmak istediklerini de söyleyen Kılıçcı, şöyle devam etti:

"Mum ışığı kadar ışık yaysak bile bizim için mutluluk verici bir sebep olacak. Şu anda 13 kütüphanemiz deprem bölgesi için sipariş edildi. Hatta Reyhanlı'da ilk kütüphanemiz tamamlandı. Bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Sponsor olup bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Bugün amacımıza ulaştık."

İlerleyen süreçte daha fazla sporcu getirmek istediklerini de söyleyen Adem Kılıçcı, "Artık ülkemizde kaliteli boksu sevdirmemiz lazım. Bu yolda ter dökmüş insanların bu organizasyonlara başlaması lazım. Biz de başladık." diyerek sözlerini tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükada'da yenilenen Taş Mektep törenle hizmete açıldıBüyükada'da yenilenen Taş Mektep törenle hizmete açıldı
Anahtar Kelimeler:
Adem Kılıçcı

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:46
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Can buket eczanesi
Atasehir
Okyanus eczanesi
Eyup
Gülşifa eczanesi
Gaziosmanpasa
Demir eczanesi
Esenyurt
Yildiz eczanesi
Besiktas
İncir eczanesi
Uskudar
Şifa eczanesi
Bahcelievler
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.