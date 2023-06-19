Yumruklar depremzedeler için atıldı

Kartal Sportial Club'ta düzenlenen organizasyonda 18 sporcu yer alırken, 10 karşılaşma yapıldı. Organizasyonun ilk serisini gerçekleştirdiklerini belirten Adem Kılıçcı, ilerleyen dönemde tekrarını yapacaklarını vurguladı.

İlk organizasyonunun kendisi adına iyi bir deneyim olduğunu ifade eden Kılıçcı, "Bugün gelen misafirlerimiz çok mutlular. Hepsiyle tek tek ilgilendik. Ama bizi en çok mutlu eden şey bu gecenin amacı." açıklamasını yaptı.

Geceden elde edilen gelirle çocukların hayallerine ve geleceklerine ışık tutmak istediklerini de söyleyen Kılıçcı, şöyle devam etti:

"Mum ışığı kadar ışık yaysak bile bizim için mutluluk verici bir sebep olacak. Şu anda 13 kütüphanemiz deprem bölgesi için sipariş edildi. Hatta Reyhanlı'da ilk kütüphanemiz tamamlandı. Bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Sponsor olup bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Bugün amacımıza ulaştık."

İlerleyen süreçte daha fazla sporcu getirmek istediklerini de söyleyen Adem Kılıçcı, "Artık ülkemizde kaliteli boksu sevdirmemiz lazım. Bu yolda ter dökmüş insanların bu organizasyonlara başlaması lazım. Biz de başladık." diyerek sözlerini tamamladı.

