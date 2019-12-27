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  4. Yumurta alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Yumurta alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Anne sütünden sonra en birçok önemli besin öğesine sahip olan yumurta, kaliteli protein kaynağıdır. Kahvaltının temel unsuru olan birçok tarifte kendisine yer bulan yumurtayı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Yumurtanın faydalarından yararlanmak için yumurta seçimini doğru yapmak son derece önemli. İşte yumurta alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar.

Yumurta, içerdiği zengin besin değerleri ile, günlük hayatımızda kendine sağlam bir yer edinmiştir. Yumurtanın hem sarı kısmı hem de beyaz kısmı, besin değeri açısından oldukça zengindir. İçerisindeprotein, vitamin ve minarellerden oluşan, insan sağlığına son derece faydalı birçok madde bulunmaktadır.

Demir eksikliğine iyi gelen, kilo vermeyi kolaylaştıran, beyin sağlığını korumaya yardımcı olan yumurtadan gerçek bir şekilde fayda görmek için seçimi doğru yapmak gerekir. Lezzetli ve kaliteli yumurta yemek istiyorsanız yumurta alırken bu kuralları sakın atlamayın!

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