Yumurta alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Yumurta, içerdiği zengin besin değerleri ile, günlük hayatımızda kendine sağlam bir yer edinmiştir. Yumurtanın hem sarı kısmı hem de beyaz kısmı, besin değeri açısından oldukça zengindir. İçerisindeprotein, vitamin ve minarellerden oluşan, insan sağlığına son derece faydalı birçok madde bulunmaktadır.

Demir eksikliğine iyi gelen, kilo vermeyi kolaylaştıran, beyin sağlığını korumaya yardımcı olan yumurtadan gerçek bir şekilde fayda görmek için seçimi doğru yapmak gerekir. Lezzetli ve kaliteli yumurta yemek istiyorsanız yumurta alırken bu kuralları sakın atlamayın!



