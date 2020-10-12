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Yumurta hakkında bilinmeyenler! Kan lekesi varsa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Besleyici ve sağlık faydaları nedeniyle özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta hakkında bilinmeyenleri bir araya getirdik. Kabuğun rengi ve yumurtanın sarısı neye göre değişiyor, en iyi haşlanmış yumurta kaç günlük yumurtadan yapılmalı?

Yumurta hakkında bilinmeyenler! Kan lekesi varsa...

İster karıştırın , ister kızartın, ister en sevdiğiniz tariflere ekleyin, yumurtayı kullanmadığımız yer neredeyse yok. Peki yumurta hakkında ne biliyoruz, gelin öğrenelim.

  • Tavuğun yaşı, beslenmesi ve stres faktörlerinin tümü, kabuğun rengini belirlemede rol oynar.
  • Koyu sarı bir yumurta sarısı, tavuğun sebze yediği anlamına gelir, daha açık bir yumurta sarısı, buğday ve arpa ile beslendiğini gösterir.
  • Tavuk büyüdükçe yumurta da büyür.
  • Yumurta, omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür karışımı ile kötü ruh hallerini tersine çevirmeye ve yorgunlukla savaşmaya yardımcı olabilir.
  • Çiğ kurabiye hamuru yiyecekseniz, salmonella riski taşımayan pastörize yumurta kullanın.
  • En iyi haşlanmış yumurta için en az 10 günlük yumurtaları kullanın. Taze yumurtaların soyulması daha zor olacaktır.
  • Yumurta sarısındaki küçük bir kan lekesi, yumurta bir tavuğun içinde oluştuğunda meydana gelmiş olabilecek yırtılmış bir kılcal damarının işaretidir veya A vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. Bu şekilde bir yumurta ile karşılaşırsanız çöpe atmayın sadece yumurtayı iyi pişirdiğinizden emin olun.
  • Bazen bir yumurtayı kırdığınızda, yumurta sarısına bağlı küçük, beyaz, ip benzeri bir şey fark edebilirsiniz. Bu beyaz şeritlere " chalazae" adı verilir ve yumurta sarısını yumurtanın ortasında tutarak yerinde tutmaya yardımcı olurlar. Yemeniz size zarar vermez.
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