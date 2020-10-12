Yumurta hakkında bilinmeyenler! Kan lekesi varsa...

İster karıştırın , ister kızartın, ister en sevdiğiniz tariflere ekleyin, yumurtayı kullanmadığımız yer neredeyse yok. Peki yumurta hakkında ne biliyoruz, gelin öğrenelim.
- Tavuğun yaşı, beslenmesi ve stres faktörlerinin tümü, kabuğun rengini belirlemede rol oynar.
- Koyu sarı bir yumurta sarısı, tavuğun sebze yediği anlamına gelir, daha açık bir yumurta sarısı, buğday ve arpa ile beslendiğini gösterir.
- Tavuk büyüdükçe yumurta da büyür.
- Yumurta, omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür karışımı ile kötü ruh hallerini tersine çevirmeye ve yorgunlukla savaşmaya yardımcı olabilir.
- Çiğ kurabiye hamuru yiyecekseniz, salmonella riski taşımayan pastörize yumurta kullanın.
- En iyi haşlanmış yumurta için en az 10 günlük yumurtaları kullanın. Taze yumurtaların soyulması daha zor olacaktır.
- Yumurta sarısındaki küçük bir kan lekesi, yumurta bir tavuğun içinde oluştuğunda meydana gelmiş olabilecek yırtılmış bir kılcal damarının işaretidir veya A vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. Bu şekilde bir yumurta ile karşılaşırsanız çöpe atmayın sadece yumurtayı iyi pişirdiğinizden emin olun.
- Bazen bir yumurtayı kırdığınızda, yumurta sarısına bağlı küçük, beyaz, ip benzeri bir şey fark edebilirsiniz. Bu beyaz şeritlere " chalazae" adı verilir ve yumurta sarısını yumurtanın ortasında tutarak yerinde tutmaya yardımcı olurlar. Yemeniz size zarar vermez.
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