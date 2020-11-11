Yumurtanın son kullanma tarihine 15 gün vardı!

Yumurtanın taze olup olmadığını anlamanın yolunu paylaşan kadın, bugün satın aldığı, son kullanma tarihi 25 Kasım olan yumurtaları test etmek için basit bir yöntem kullandı.

Bir kase su içinde bir yumurta koyan kadın son kullanma tarihlerine 15 gün kala yumurtalarının taze olmadığını fark ettiğinde şok oldu. Yumurtayı bir kase dolusu suyun içine koyan kadın, yumurtanın su yüzeyinde kaldığını gördü. Buna göre, taze yumurta suyun dibine batmalıydı.

Öneriyi, ipuçları paylaşılan bir Facebook grubunda paylaşan kadın, birçok kadından bu yöntemi deneyecekleri şeklinde bir geri dönüş aldı.

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Yumurtaları yüzebilecekleri tamamen su dolu bardaklara koyun. Yumurta suyun içinde yatay durumda kalırsa taze, yarı yatay durumda kalırsa 7-10 günlük, dik yüzüyorsa bayat demektir. Yumurtalar dibe batıyorsa taze demektir.



