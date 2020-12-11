YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Yumurtayı bu şekilde yemelisiniz! Faydası öyle büyük ki...

Yumurtayı bu şekilde yemelisiniz! Faydası öyle büyük ki...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 11.12.2020 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yumurtayı bu şekilde yemelisiniz! Faydası öyle büyük ki...

Yüksek besin değerine sahip olan yumurta, mutfağın olmazsa olmaz gıdalarından biri. Özellikle kahvaltı sofralarında çeşit çeşit tariflerle hazırlanan yumurtanın en faydalı tüketim şekli ise haşlama. Özellikle günde 2 adet yemek sağlığınıza sağlık katacak.

Folik asit, demir, protein, çinko ve fosfor bakımından zengin olan haşlanmış yumurta, yüksek oranda amino asit de içermektedir. Yumurtaya karşı alerjiniz yoksa ve sağlığınız açısından bir risk oluşturmuyorsa günde 2 adet haşlanmış yumurta tüketebilirsiniz.

GÜNDE 2 ADET HAŞLANMIŞ YUMURTA YEMENİN FAYDALARI

Yüksek besin değerine sahiptir. İçerdiği amino asitler sayesinde gelişim çağındaki çocuklara tüketimi tavsiye edilir.

Güçlü içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler, virüs ve mikroplara karşı vücudu korur. Aynı zamanda vücuda enerji verir.

Her gün düzenli olarak 2 adet haşlanmış yumurta yemek ileride kemik erimesi riskini azaltır. Vücutta kas oluşumunu destekler.

KARACİĞERDEKİ TOKSİNLERİ TEMİZLER

Karaciğer dahil tüm vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Fosfolipidler bakımından zengin olan yumurta, karaciğerin daha sağlıklı çalışmasını destekler.

Özellikle kış döneminde vücudumuz D vitaminine ihtiyaç duyar. Günde 2 adet haşlanmış yumurta yiyerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Kötü kolesterol seviyesinin yüksek olması kalp krizi, inme ve felç, yüksek tansiyon gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin bir besin olan yumurta kötü kolesterol ile adeta savaşır.

Günde 2 adet yumurta yiyerek ileride meydana gelebilecek bunama riskini en aza indirir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
İstiridye mantarından kokoreç yapıyoruz! Herkes çok sevecek İstiridye mantarından kokoreç yapıyoruz! Herkes çok sevecek
MasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifiMasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Evde Antepli ustalar gibi lahmacun yapmanın 3 püf noktası

Evde Antepli ustalar gibi lahmacun yapmanın 3 püf noktası

Her geçen gün talep artıyor! Bu kaplarda pişen yemeğin lezzeti bile farklı

Her geçen gün talep artıyor! Bu kaplarda pişen yemeğin lezzeti bile farklı

Etrafa sıçratmadan, en kolay şekilde nar ayıklama yöntemi

Etrafa sıçratmadan, en kolay şekilde nar ayıklama yöntemi

Antibiyotik görevi görüyor: Balık çorbası nasıl yapılır?

Antibiyotik görevi görüyor: Balık çorbası nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Fast food restoranları neden kırmızı renk kullanılır?

Fast food restoranları neden kırmızı renk kullanılır?

İstiridye mantarından kokoreç yapıyoruz! Herkes çok sevecek

İstiridye mantarından kokoreç yapıyoruz! Herkes çok sevecek

Padişah içeceği de diyorlar! Salep faydalarıyla şaşırtıyor

Padişah içeceği de diyorlar! Salep faydalarıyla şaşırtıyor

Şeflerin son dokunuşu: Yenilebilir çiçekler ham tatlı hem de tuzlu yemeklerde kullanılıyor

Şeflerin son dokunuşu: Yenilebilir çiçekler ham tatlı hem de tuzlu yemeklerde kullanılıyor

Etrafa sıçratmadan, en kolay şekilde nar ayıklama yöntemi

Etrafa sıçratmadan, en kolay şekilde nar ayıklama yöntemi

Her geçen gün talep artıyor! Bu kaplarda pişen yemeğin lezzeti bile farklı

Her geçen gün talep artıyor! Bu kaplarda pişen yemeğin lezzeti bile farklı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.