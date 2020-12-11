Yumurtayı bu şekilde yemelisiniz! Faydası öyle büyük ki...

Folik asit, demir, protein, çinko ve fosfor bakımından zengin olan haşlanmış yumurta, yüksek oranda amino asit de içermektedir. Yumurtaya karşı alerjiniz yoksa ve sağlığınız açısından bir risk oluşturmuyorsa günde 2 adet haşlanmış yumurta tüketebilirsiniz.

GÜNDE 2 ADET HAŞLANMIŞ YUMURTA YEMENİN FAYDALARI

Yüksek besin değerine sahiptir. İçerdiği amino asitler sayesinde gelişim çağındaki çocuklara tüketimi tavsiye edilir.

Güçlü içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler, virüs ve mikroplara karşı vücudu korur. Aynı zamanda vücuda enerji verir.

Her gün düzenli olarak 2 adet haşlanmış yumurta yemek ileride kemik erimesi riskini azaltır. Vücutta kas oluşumunu destekler.

KARACİĞERDEKİ TOKSİNLERİ TEMİZLER

Karaciğer dahil tüm vücuttaki toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Fosfolipidler bakımından zengin olan yumurta, karaciğerin daha sağlıklı çalışmasını destekler.

Özellikle kış döneminde vücudumuz D vitaminine ihtiyaç duyar. Günde 2 adet haşlanmış yumurta yiyerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Kötü kolesterol seviyesinin yüksek olması kalp krizi, inme ve felç, yüksek tansiyon gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin bir besin olan yumurta kötü kolesterol ile adeta savaşır.

Günde 2 adet yumurta yiyerek ileride meydana gelebilecek bunama riskini en aza indirir.

