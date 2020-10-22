Yumurtayı kolayca haşlamak ve soymak için bu püf noktasını kullanın

Size yemek pişirme uzmanlığınızı geliştirmek için son derece yararlı püf noktaları sunduk.
Donmuş tereyağını hızlıca kullanmak için bir tabağa koyun. Bir kase bulun ve sıcak suyla doldurun. Kasenin tamamen ısınmasına izin verin. Suyu dökün ve kaseyi kurulayın. Kaseyi tereyağı üzerinde ters çevirin. Birkaç dakika oturtun yumuşadığını göreceksiniz. İkinci bir yöntem olarak da rendelemeyi seçebilirsiniz.
Hamurunuz çok yavaş kabarırsa, mikrodalgaya bir fincan su koyun ve su kaynayana kadar yüksek güçte çalıştırın. Daha sonra üstü kapalı hamuru sıcak suyla mikrodalgaya koyun ve kapatın. Sıcak, buharlı hava, meyilliğinizin daha hızlı yükselmesini sağlayacaktır.
Küçük bir plastik poşetin içine biraz tereyağı sürün ve içinde bir yumurta kırın. Çantayı şeklini korumak için yumurtaya mümkün olduğunca yakın bir şekilde lastik bir bantla bağlayın. Yumurtayı 3 dakika kaynar suya koyun.
Haşlanmış bir yumurtayı hızlı bir şekilde soymak için, bir bardağa su koyun ve birkaç saniye çalkalayın. Yumurtanın kolayca soyulduğunu göreceksiniz.
Bir kavanozun kapağını açamıyorsanız, bunu lastik eldivenlerle yapmayı deneyin veya sadece kapağa bir lastik bant koyun.
Fesleğen veya adaçayı gibi iri yapraklı otları hızlıca yuvarlayarak kesin.
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