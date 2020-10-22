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Yumurtayı kolayca haşlamak ve soymak için bu püf noktasını kullanın

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.10.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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Yumurtayı kolayca haşlamak ve soymak için bu püf noktasını kullanın

Yemeklerinin çabuk, kolay pişmesini ve aynı zamanda lezzetli olmasını kim istemez ki? Gelin yemek yapmayı sevmenizi sağlayacak 6 mutfak sırrını öğrenelim.

Size yemek pişirme uzmanlığınızı geliştirmek için son derece yararlı püf noktaları sunduk.

DONDURULMUŞ TEREYAĞINI RENDELEYİN

Donmuş tereyağını hızlıca kullanmak için bir tabağa koyun. Bir kase bulun ve sıcak suyla doldurun. Kasenin tamamen ısınmasına izin verin. Suyu dökün ve kaseyi kurulayın. Kaseyi tereyağı üzerinde ters çevirin. Birkaç dakika oturtun yumuşadığını göreceksiniz. İkinci bir yöntem olarak da rendelemeyi seçebilirsiniz.

HAMURU HIZLICA KABARTMAK İÇİN

Hamurunuz çok yavaş kabarırsa, mikrodalgaya bir fincan su koyun ve su kaynayana kadar yüksek güçte çalıştırın. Daha sonra üstü kapalı hamuru sıcak suyla mikrodalgaya koyun ve kapatın. Sıcak, buharlı hava, meyilliğinizin daha hızlı yükselmesini sağlayacaktır.

YUMURTAYI POŞET İÇİNDE HAŞLAYIN

Küçük bir plastik poşetin içine biraz tereyağı sürün ve içinde bir yumurta kırın. Çantayı şeklini korumak için yumurtaya mümkün olduğunca yakın bir şekilde lastik bir bantla bağlayın. Yumurtayı 3 dakika kaynar suya koyun.

YUMURTAYI KOLAYCA SOYMAK İÇİN

Haşlanmış bir yumurtayı hızlı bir şekilde soymak için, bir bardağa su koyun ve birkaç saniye çalkalayın. Yumurtanın kolayca soyulduğunu göreceksiniz.

KAVANOZ KAPAĞINI KOLAYCA AÇMAK İÇİN

Bir kavanozun kapağını açamıyorsanız, bunu lastik eldivenlerle yapmayı deneyin veya sadece kapağa bir lastik bant koyun.

SEBZELERİ KOLAYCA DOĞRAMAK İÇİN

Fesleğen veya adaçayı gibi iri yapraklı otları hızlıca yuvarlayarak kesin.

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