YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Yumurtayı pişirmek mi haşlamak mı daha sağlıklı? Yağda pişiriyorsanız eğer...

Yumurtayı pişirmek mi haşlamak mı daha sağlıklı? Yağda pişiriyorsanız eğer...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 21.12.2020 14:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yumurtayı pişirmek mi haşlamak mı daha sağlıklı? Yağda pişiriyorsanız eğer...

Yağda ya da haşlanmış nasıl olursa olsun yumurtayı her sabah kahvaltımızda bir şekilde tüketiyoruz. Peki kaç tane yumurta yemek daha iyi, haşlamak ya da yağda pişirmek daha mı sağlıklı?

Her zaman merak ettiğimiz şey, neyin daha sağlıklı olduğu sorusudur: Haşlanmış yumurta mı yoksa kızarmış yumurta mı? Besin değeri açısından önemli mi?

Haşlanmış yumurta veya kızarmış yumurta yemek arasında gerçekten bir fark olduğu ortaya çıktı ve bu, onları hazırlama yöntemiyle yaptığınız yağdan kaynaklanıyor. Kızarmış bir yumurta, haşlanmış yumurtadan (8,9 g yağ, 2,9'u doymuş) yaklaşık iki kat daha fazla yağ ve doymuş yağ (17,6 g yağ, 5,6 g doymuş yağ) içerir. Bu akılda tutulması gereken bir şeydir.

HAŞLANMIŞ YUMURTA DAHA SAĞLIKLI

Bunun yanı sıra, yumurta kızartma sürecinde oldukça fazla vitamin kaybedilir. Sonuç: Haşlanmış yumurta daha sağlıklıdır. Ayrıca bir yumurtayı kaynatarak salmonella tehlikesinden de kurtulmuş olursunuz çünkü haşlanmış yumurta yerken bakteriler hayatta kalamazlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Kanser hücrelerini de öldürüyormuş! İşte faydaları Kanser hücrelerini de öldürüyormuş! İşte faydaları
MasterChef'e damga vuran Balkan lezzeti! İşte tarifiMasterChef'e damga vuran Balkan lezzeti! İşte tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Kırmızı kadife keke rakip! Farklılık arayanlar için...

Kırmızı kadife keke rakip! Farklılık arayanlar için...

Kabına sığamayacak! Kabarmayan hamur için kolları sıvayın

Kabına sığamayacak! Kabarmayan hamur için kolları sıvayın

Mikrodalgada pişiyor, şipşak hazırlanıyor

Mikrodalgada pişiyor, şipşak hazırlanıyor

Çiğ köfte kuyruğuna da girdiler, manda kaymağını da tükettiler

Çiğ köfte kuyruğuna da girdiler, manda kaymağını da tükettiler

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

İnsanların içindeki gurme ortaya çıktı! Çiğ köfte kuyruğuna da girdiler, manda kaymağını da tükettiler

Çiğ köfte kuyruğuna da girdiler, manda kaymağını da tükettiler

Buğday çimi nasıl yapılır?

Kanser hücrelerini de öldürüyormuş! İşte faydaları

Ceviz suyunun faydaları neler? Ceviz suyu içmek zayıflatır mı?

Ceviz suyu içmek zayıflatır mı?

Badem yağının faydaları nelerdir?

Hem güzelleştiriyor hem hafızayı güçlendiriyor

Çarkıfelek bitkisi nedir? Çarkıfelek otunun faydaları neler? - Çarkıfelek otu

Parkinson hastalarına da iyi geliyor! İşte doğadaki mucize

Mahlep nedir? Mahlep nerede kullanılır?

Mahlep nedir? Mahlep nerede kullanılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.