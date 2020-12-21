Yumurtayı pişirmek mi haşlamak mı daha sağlıklı? Yağda pişiriyorsanız eğer...

Her zaman merak ettiğimiz şey, neyin daha sağlıklı olduğu sorusudur: Haşlanmış yumurta mı yoksa kızarmış yumurta mı? Besin değeri açısından önemli mi?

Haşlanmış yumurta veya kızarmış yumurta yemek arasında gerçekten bir fark olduğu ortaya çıktı ve bu, onları hazırlama yöntemiyle yaptığınız yağdan kaynaklanıyor. Kızarmış bir yumurta, haşlanmış yumurtadan (8,9 g yağ, 2,9'u doymuş) yaklaşık iki kat daha fazla yağ ve doymuş yağ (17,6 g yağ, 5,6 g doymuş yağ) içerir. Bu akılda tutulması gereken bir şeydir.

HAŞLANMIŞ YUMURTA DAHA SAĞLIKLI

Bunun yanı sıra, yumurta kızartma sürecinde oldukça fazla vitamin kaybedilir. Sonuç: Haşlanmış yumurta daha sağlıklıdır. Ayrıca bir yumurtayı kaynatarak salmonella tehlikesinden de kurtulmuş olursunuz çünkü haşlanmış yumurta yerken bakteriler hayatta kalamazlar.

