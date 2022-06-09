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Yumuşak yapısıyla en hafif yaz tatlılarından Krem Karamel tarifi! İşte bir yumurtayla yapılabilecek en pratik Krem Karamel tarifi ve malzemeleri...

09.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında yenebilecek hafif tatlılardan olan ve yumuşak kıvamıyla çokça tercih edilen Krem Karamel, evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Krem Karamel enfes tadıyla, muhallebisi ile evinde bir yumurta olan herkes tarafından hazırlanabiliyor. İşte en pratik Krem Karamel tarifi ve malzemeleri...

Yumuşak yapısıyla en hafif yaz tatlılarından Krem Karamel tarifi! İşte bir yumurtayla yapılabilecek en pratik Krem Karamel tarifi ve malzemeleri...

Tatlı tariflerinin en çok tercih edilenleri arasında bulunan Krem Karamel, yapılışıyla ve pratikliğiyle çokça seviliyor. Krem karamel tarifinin yapım aşamaları pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Tarifini ve malzemlerini sizler için derledik. İşte Krem karamel tarifi ve malzemeleri...

KREM KARAMEL MALZEMELERİ!

1 adet yumurta
2 paket Vanilya
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker (200 ml. klasik su bardağı)
1 su bardağı un

Karameli için:

1 bardak toz şeker

KREM KARAMEL TARİFİ!

Öncelikle kaselere ayrılacak olan karameli hazırlamalıyız. Bunun için 1 su bardağı şeker bir tencerede orta ateşte karıştırılarak yakılmalıdır. Şeker sıvılaşmaya başladığında azalacaktır. Renk ise çok koyulaşmadan altını kapatmalısınız.

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Yapmakta olduğunuz sıvı şeker, her biri 1 yemek kaşığı fırına dayanıklı kaselere bölünmelidir. Yine bunun için uygun fırına dayanıklı bir kabınız yoksa, borcamda da yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta, şekerin oldukça sıcak olması gerekmektedir. Tencere ve şekerle elinizi yakmamaya dikkat etmelisiniz.

Çok çabuk donan şeker donarken muhallebiyi hazırlamalısınız. Bütün eklediğiniz malzemeler çırpma teli ile karıştırılmalı ve ocak altı açılmalı. Ocaktan almadan önce ise vanilya eklenmeli. Bir paket de kullanabilirsiniz ancak biz tarifte 2 paket kullandık. Dibe yapışmaması için sürekli karıştırarak pişirdik. Sonrasında kaselerin donmuş şekerinin üzerine gezdirmelisiniz.

Tam doldurmanız daha iyi olacaktır. Bu şekilde tatlılar en az 6-8 saat dinlenmelidir. Bu esnada yanmış şeker eriyecek, sıvılaşacak ve kolay şekilde dönecektir.
Eğer borcamda hazırladıysanız, kare şekillerde keserek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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