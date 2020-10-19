YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Yunak’ta alıç toplanmaya devam ediyor

Yunak’ta alıç toplanmaya devam ediyor

KONYA HABERLERİ  | 19.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde, özellikle dağlık alanda doğal olarak yetişen alıç toplanmaya devam ediliyor.Yunak’ta özellikle dağlık kesimlerde sonbaharda doğal olarak yetişen "alıç" toplanarak hem tüketiliyor hem de pazar tezgahlarında satışa sunuluyor.

Yunak’ta alıç toplanmaya devam ediyor

Konya’nın Yunak ilçesinde, özellikle dağlık alanda doğal olarak yetişen alıç toplanmaya devam ediliyor.
Yunak’ta özellikle dağlık kesimlerde sonbaharda doğal olarak yetişen "alıç" toplanarak hem tüketiliyor hem de pazar tezgahlarında satışa sunuluyor. Eylül ve Ekim aylarında olgunlaşmaya başlayan alıçlar, kırmızı ve sarı renklerde oluyor. Ekşimsi tada sahip olan sonbahar meyvesi alıç, bölge halkı tarafından oldukça rağbet görüyor. Dağlık alanlarda yetişen alıç meyvesi yaş tüketildiği gibi sirke yapılarak da tüketilebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"

Konya Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:55
Öğle
12:40
İkindi
15:45
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Alperen Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi
Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.