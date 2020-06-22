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Yunak’ta normalleşme sürecindeki ilk ehliyet uygulama sınavı yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 22.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Hazirandan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk ehliyet uygulama sınavı yapıldı.Yunak ilçesinde 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk ehliyet uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Yunak’ta normalleşme sürecindeki ilk ehliyet uygulama sınavı yapıldı

Konya’nın Yunak ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Hazirandan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk ehliyet uygulama sınavı yapıldı.
Yunak ilçesinde 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk ehliyet uygulama sınavı gerçekleştirildi. Sınav öncesinde araçlar dezenfekte edilerek uygulama sınavına giren adayların hijyen kurallarına uyması sağlandı. Sınava girecek her adayın ateşi ölçüldü, sınav esnasında araçta bulunan adaylar ve denetmenler maske taktı. Ayrıca uygulama sınavına girecek her yeni aday için araçlar yeniden dezenfekte edildi.

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