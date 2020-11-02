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Yunak’ta sokak hayvanlarına besleme noktası

KONYA HABERLERİ  | 02.11.2020 15:09 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak İlçe Kaymakamlığı ve Yunak Belediyesi işbirliğiyle ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.Sokak hayvanları için konulan yemlerin yağmurdan ve güneşten korunması için Yunak Belediyesi tarafından özel yaptırılan mama ve su bölümünün ayrı ayrı olduğu beslenme üniteleri Kaymakam Fatih Kurt ve beraberindeki heyetle beraber ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Yunak’ta sokak hayvanlarına besleme noktası

Konya’nın Yunak İlçe Kaymakamlığı ve Yunak Belediyesi işbirliğiyle ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.
Sokak hayvanları için konulan yemlerin yağmurdan ve güneşten korunması için Yunak Belediyesi tarafından özel yaptırılan mama ve su bölümünün ayrı ayrı olduğu beslenme üniteleri Kaymakam Fatih Kurt ve beraberindeki heyetle beraber ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmamaları için oluşturulan beslenme noktaları sürekli kontrol altında tutulacak.
İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, zor günlerde sokak hayvanlarının beslenmeleri için verdikleri bir kap yemek ve su ile yaşadıkları mutluluğun kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, “Sevgimize her zaman sevgi ile karşılık veren hayvanlar aslında bakarsak bizler için çok büyük bir nimet. Yunak Belediyesi ile işbirliği yaparak sokak hayvanlarını korumak amacıyla ilçemizde beslenme istasyonu oluşturuldu. Bu sayede sokak hayvanlarımız daha sağlıklı ve düzenli bir yaşama sahip olacaklar” dedi.
Yunak Sessiz Canlılar Platformu Üyesi Veteriner Mustafa Selvi ise beslenme noktalarının rahatlıkla işletilebilmesi için bütün hayvanseverlerden destek beklediklerini söyledi.

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