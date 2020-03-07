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Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti

EDİRNE HABERLERİ  | 07.03.2020 21:10 | Son Güncelleme

Kimileri baygınlık geçiren sığınmacılar, sahra çadırında tedavi edildi

EDİRNE (AA) - Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılar, Yunanistan sınır birliklerinin yoğun şekilde biber ve göz yaşartıcı gaz bombası atması nedeniyle zor durumda kaldı. Sığınmacıların kimisi, yoğun duman nedeniyle baygınlık geçirdi. Nefes alamayan bebekler, annelerinin çığlıkları arasında sahra çadırına yetiştirildi.

Sahra çadırına da dolan gaz nedeniyle güçlükle müdahalede bulunan sağlık çalışanları, çok sayıda sığınmacıyı tedavi etti.

Yunanistan sınır güçleri, aralıklarla gaz saldırısı düzenleyerek sığınmacıları sınır hattından uzaklaştırmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Sığınmacıların zorlu Avrupa yolculuğu

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