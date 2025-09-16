SPOR

Yunan Basketbolcu Antetokounmpo haddini aştı! Mağlubiyeti hazmedemedi, açtığı canlı yayında Türk bayrağına hakaret etti

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’i tarihi bir başarıyla ikinci sırada tamamlarken, turnuvanın en çok konuşulan gündemi saha dışındaki gerilim oldu. Alperen Şengün’ün Giannis Antetokounmpo’ya yönelik pas eleştirisiyle başlayan tartışmalar, oyuncuların karşılıklı açıklamaları ve sosyal medya üzerinden büyüyen krizle birlikte uluslararası boyut kazanırken Antetokounmpo açtığı canlı yayında Türk bayrağına hakaret ederek haddini aştı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'i ikincilikle tamamladı. Yarı finalde Yunanistan'ı ezici bir performansla yenen milliler, turnuvada büyük bir başarı elde etti. Ancak maç sonrası iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmalar, spor gündemini uzun süre meşgul etti. NBA yıldızları Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo'nun karşılıklı açıklamaları, taraftarlar arasında da büyük bir tartışma yarattı.

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN AMA..."

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, maç sonrası yaptığı açıklamada rakip takımın yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu övdü ancak pas yeteneğinin o kadar güçlü olmadığını belirtti. Şengün, "Giannis dünyanın en iyi basketbolcularından biri ama pas konusunda o kadar iyi değil. Oyun stratejimizi buna göre kurduk" şeklinde konuştu. Bu sözler, Yunanistan tarafında büyük yankı uyandırdı ve tartışmaları alevlendirdi.

YUNAN KOÇ'TAN SİNİRLENDİ

Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nın koçu Vasilis Spanulis, Şengün'ün yorumlarına basın mensuplarının sorusu üzerine yanıt verdi. Spanulis, Şengün'ün değerlendirmesini eleştirerek Yunan ekibinin performansını savundu. Bu tepki, iki ülke basketbol camiası arasındaki gerilimi daha da artırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

ANTETOKOUNMPO: VİDEOLARIMI İZLEYİN

Şengün'ün pas eleştirisine doğrudan yanıt veren Giannis Antetokounmpo, "Pas konusunda yeteri kadar iyi olmadığımı düşünenler Youtube'dan videolarımı izlesin" dedi. Milwaukee Bucks'ın yıldızı, bu sözlerle yeteneğini savunurken, hayranları da devreye girdi. İki oyuncunun taraftarları sosyal medyada birbirine girdi; tartışmalar saatlerce sürdü ve binlerce yorumla dolup taştı.

HADDİNİ AŞTI

Dün akşam saatlerinde Instagram üzerinden canlı yayın yapan Antetokounmpo, sohbet bölümüne yağan binlerce Türk bayraklı mesaj karşısında sinirlendi. Türk taraftarların yoğun desteğiyle gelen bayrak emojilerine öfkelenen yıldız oyuncu, "Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan" ifadeleriyle yanıt verdi.

Bu skandal sözler, uluslararası basında geniş yer buldu ve spor etiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Antetokounmpo'nun tepkisi, EuroBasket 2025'in en tartışmalı anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

