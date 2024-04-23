Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı esiyor! Tüm muhabirler taraf değiştirdi...

Lider AEK Atina’nın sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Panathinaikosş Play-off şampiyonluk grubunda son dört maçı kazanarak iddialı bir konuma geldi. Panathinaikos maçı kazanması halinde ligin bitimine dört hafta kala 2 puanlık bir farkla liderliğe yükselecek. Zorlu karşılaşma öncesinde evsahibi AEK'nın 72, Terim'in takımı Panathinaikos'un 71 puanı bulunuyor.

Panathinaikos’u bu maçın ardından birbirinden zorlu mücadeleler bekliyor. Pazar günü saat 20:30’da deplasmanda Aris'i ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00’da deplasmanda PAOK ile mücadele edecek ve ardından 12 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da yine kendi sahalarında Olimpiakos'la karşılaşacaklar.

PANATHINAIKOS AYRICA YUNANİSTAN KUPASI FİNALİNDE

Panathinaikos'un bir diğer heyecan verici mücadelesi de 18 Mayıs Cumartesi günü saat 15:30’da olacak. Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde Aris ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim ve öğrencileri, bu beş maçlık periyotta istedikleri puanları ve sonuçları alarak sezonu çifte kupayla kapamayı hedefliyor.





