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Yunanistan'dan Falcao transferi için şok yorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2019 15:27 | Son Güncelleme

Yunan Gazeteci Kostas Nikolakopoulos, Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle uzun süredir faydalanamadığı Radamel Falcao ile ilgili sürpriz bir yorum geldi. Yunan Gazeteci Kostas Nikolakopoulos, yaz döneminde Falcao ile Olympiakos'un da ilgilendiğini ancak sonuç alamadığını ve bu durumun da kulüp için faydalı olduğunu dile getirdi.

Sport-FM'de değerlendirmelerde bulunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, "Olympiakos bu yaz Falcao'yu transfer etmek istedi. Başkan görüştü ama sonuç alamadı. Şu anda Falcao'nun durumuna bakalım, ne yapıyor? 33-34 yaşında aşil tendonundaki sakatlıkla uğraşıyor. Ne zaman oynayacağı da belli değil. Galatasaray'da 1 gol attı, hiç asisti yok. Falcao olayı, bu tip transferler bekleyen taraftarların ne kadar yanlış düşündüğünün bir örneği. Zaman ve sahadaki oyun gerçeği gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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"Falcao'nun Monaco'da bir ağrısı vardı. Transfer sürecinde idmana çıkamadı. Sonra ağrıları daha çok arttı. Her futbolcu da olan normal bir şey. Kendisi de çok üzgün. Türkiye'de ailesiyle birlikte mutlu. En kısa sürede dönmek istiyor. Günde 6-7 saat idman yapıyor. 2-3 hafta içerisinde döneceğini düşünüyorum."

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
falcao Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
MALcao
@devil_0606 albayrak şantaj yapsanaaaa.ali dürüst lobi yapsanaaaa.terim hakemleri tehdit etseneeee.cincon6 şike yapsanaaaa....
Kazığı yedik desene şuna neden geldiği belli oldu .
Desene Kostas, Oly Fiyaskao’yu almayarak nokta atışı yapmış.
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