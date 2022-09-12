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Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Zeytinburnu açıklarına demirledi

12.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mavi Marmara" gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, yakıt ikmali yaptıktan sonra İnebolu'ya gitmek için demir alacak

İSTANBUL (AA) - Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a ulaştı.

Zeytinburnu açıklarında demir atan geminin, yakıt ikmali yapmasının ardından İstanbul Boğazı'ndan geçerek İnebolu'ya gitmesi bekleniyor.

"Mavi Marmara" gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen geminin, Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki tersanede bakıma alınacağı belirtildi.

- Olay

Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri tarafından bildirim yapılması üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti.

Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti.

18 mürettebatı (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu ve 3 Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmişti.

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