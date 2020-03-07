YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

EDİRNE HABERLERİ  | 07.03.2020 17:49 | Son Güncelleme

Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

EDİRNE (AA) - Yunanistan, Avrupa'ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların üzerine otomatik tüfeklerle ateş edecek kadar acımasız yüzünü ortaya koyuyor. Yunan sınır güçlerinin sınırda bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı.

Kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda yaralananların yanı sıra hayatını kaybedenler de oluyor.

Yunan sınır güçlerinin sınırında bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülendi. Tüfeğin üzerindeki termal kamera sistemi de dikkati çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne Sığınmacılar Avrupa Yolunda

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Aslanapa’da şehitler sokağı

Aslanapa’da şehitler sokağı

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Mesaiden çıkıp heykel ve resim kurslarına koşuyorlar

Mesaiden çıkıp heykel ve resim kurslarına koşuyorlar

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Edirne Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
13:30
İkindi
16:42
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

Edirne Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Erkin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Serap Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere plastik mermiyle ateş etti

Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere plastik mermiyle ateş etti

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

Edirne'de askeri yasak bölgede ceset bulundu

Edirne'de askeri yasak bölgede ceset bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.