Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar liderler zirvesini bekliyor

EDİRNE (AA) - Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın gerçekleştireceği zirveye odaklandı.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve Avrupa'ya geçmek isteyen Musab Rahman, AA muhabirine çocukları için Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.

Yaklaşık 3 haftadır Yunanistan sınırında beklediklerini anımsatan Rahman, "Yarınki zirveden umutluyuz. Sınır kapılarının açılmasını bekliyoruz. Orada yeni bir hayat kurmak istiyoruz. Yarınki toplantıda bize insan gözüyle baksınlar. Avrupa medeni olduğunu iddia ediyorsa bize de insan gözüyle baksınlar. Evleri yıkılanlar burada, biz sadece kapıların açılmasını istiyoruz. " diye konuştu.

Yunanistan'ın kendilerine acımasızca davrandığını söyleyen Rahman, atılan mermilerden birinin ayağına denk geldiğini ve yaralandığını anlattı.

- "Yunanistan'da kalmayacağız sadece geçip gideceğiz"

Suriyeli Fehmiye Hafyan da çocukları için Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek, Yunanistan'ı sadece transit geçiş için kullanmak istediklerini söyledi.