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Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin arkadaşları yaşadıklarını anlattı

03.02.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bangladeş uyruklu Riyaz A: -"Üç gün bize su ve yemek vermediler. Üzerimiz inceydi, çok yağmur yağıyordu. Çok üşüdük. Bizi Türkiye'ye gönderdiler. Biz hızlı hareket ettik, diğer arkadaşlar dinlendi. Oturmadık, devam ettik, araç bulduk"

EDİRNE (AA) - Yunanistan sınırında donarak ölen 19 düzensiz göçmenin arkadaşı Bangladeş uyruklu Riyaz A, yaşadıklarını anlattı.

İpsala ilçesinde, Yunanistan tarafından geri itilen 19 kişi ile donarak ölmeden önce yolculuk yapan 4 düzensiz göçmen Türkiye'ye sığındı.

Bu grupta yer alan Bangladeş uyruklu Riyaz A, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden arkadaşları için çok üzüldüğünü söyledi.

Yunanistan'ın kendilerine kötü davrandığını anlatan Riyaz A, şöyle devam etti:

"Üç gün bize su ve yemek vermediler. Üzerimiz inceydi, çok yağmur yağıyordu. Çok üşüdük. Bizi Türkiye'ye gönderdiler. Biz hızlı hareket ettik, diğer arkadaşlar dinlendi. Oturmadık, devam ettik, araç bulduk. Sonra Türk askeri bize ayakkabı, mont, yemek verdi, tedavimiz yapıldı, o yüzden biz hayatta kaldık."

Riyaz A. dünyaya seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

Düzensiz göçmenlere kötü davranılmaması gerektiğini vurgulayan Riyaz A, şunları kaydetti:

"Biz insanız. Bizim ülkemizde de Türkiye'de Yunanistan'da da insanlar var. İnsanlar arasında ayrım yapılmamalı. Avrupa Birliği bunları görüyor ve duyuyor. Arkadaşlarımızı ince üstleriyle geri ittikleri için hayatlarını kaybettiler. Dünyada herhangi bir ülkede göçmenlere böyle davranılmıyor. Biz yoksul bir yerden geliyoruz. Hırsızlık yapmak için değil, çalışmak için geliyoruz."

Bangladeş uyruklu Muhammet T. de Yunanistan'da kendilerine çok kötü davrandıklarını ve vefat eden arkadaşları için çok üzüldüklerini dile getirdi.

- 35 düzensiz göçmen sınırda yakalandı

Öte yandan, Türk sınır birlikleri sabaha karşı İpsala ilçesinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Yakalanan 35 düzensiz göçmenin Yunanistan tarafından geri itildiği belirlendi.

Düzensiz göçmenlerden Suriye uyruklu Ahmet Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Avrupa'ya gitmek için yola çıktığını söyledi.

Yunanistan'da yakalandığını ve 4 gün boyunca cezaevinde tutulduklarını belirten Mustafa, "Dayak attılar, işkence yaptılar. Bize kötü davrandılar. Acımaları yok, çoluk çocuk herkese kötü davranıyorlar. Bizi sınırdan Türkiye tarafına gönderdiler ve sopayla kovaladılar. Bazılarımızı çıplak gönderdiler. Telefonlarımızı da aldılar hayrını görmesinler. Türk askerlerinden Allah razı olsun bize yemek, giyecek verdiler." dedi.

Suriye uyruklu Enver Yılmaz ise yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Kendilerine Yunanistan'da çok kötü davranıldığını belirten Yılmaz, "Avrupa'ya gitmek istiyordum. Yunanistan'a geçtik ve askerleri bizi yakaladı. Dövdüler, bu soğuk havada elbiselerimizi çıkardılar. Hapishaneye götürdüler bizi. Orada her taraf ıslaktı, battaniyeler kaldığımız yer ıslaktı, donduk. Kadınlara, çocuklara, herkese kötü davranıyorlar." diye konuştu.

Yunanistan tarafının kendilerini ıslak ve soğuk bir yerde çıplak şekilde beklettiğini anlatan Yılmaz, "Bizi o şekilde botlara koyup Türkiye tarafına gönderdiler. Türkiye'den Türk askerlerinden Allah razı olsun. Bize ayakkabı, elbise, yemek verdiler." ifadelerini kullandı.

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