Yunanistan unsurlarınca itilen botun batmasıyla boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi defnedildi

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen botun batması sonucu boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi Muğla'da kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.
Türk Sahil Güvenlik ekiplerince 13 Eylül'de cenazeleri deniz yüzeyinden alınan 6 düzensiz göçmenin, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Muğla Şehir Yeni Mezarlığına getirildi. Cenazeler, Menteşe Belediyesi ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığınca Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz