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Yunanistan unsurlarınca itilen botun batmasıyla boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi defnedildi

28.09.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan unsurlarınca itilen botun batmasıyla boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi defnedildi

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen botun batması sonucu boğulan 6 düzensiz göçmenin cenazesi Muğla'da kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerince 13 Eylül'de cenazeleri deniz yüzeyinden alınan 6 düzensiz göçmenin, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Muğla Şehir Yeni Mezarlığına getirildi. Cenazeler, Menteşe Belediyesi ekiplerince kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Muğla Yunanistan göçmen cenaze

Muğla Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
13:02
İkindi
16:25
Akşam
19:03
Yatsı
20:17
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

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