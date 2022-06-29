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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

29.06.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, FETÖ şüphelileri Y.Y. ve N.Z. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Y.Y. ve N.Z. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Şüpheli

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