Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, FETÖ şüphelileri Y.Y. ve N.Z. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.
Y.Y. ve N.Z. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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