Yunanistan'a kaçarken yakalanan cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da arkadaşını silahla 5 el ateş ederek evinin önünde öldürdüğü öne sürülen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahir Kılınç, Kovid-19'a yakalandığı için katılamadı. Maktul Okan Alkan'ın ailesi ile tarafların avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Muzaffer Kaya, olayı evinin balkonundan olay günü arabadan inen bir kişinin komşusu olan Okan Alkan ile buluştuğunu gördüğünü söyledi.

Aralarında kısa bir konuşma olduğunu ifade eden Kaya, "Sonra arabadan inen şahıs belinden bir silah çıkardı. Okan silahı görür görmez kaçmaya çalıştı. Şahıs Okan’ın arkasından iki el ateş etti, Okan sendeledi. Silahını çeken şahıs peşinden gitti. Üç, dört el daha ateş ettiğini duydum. Sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı." dedi.

Diğer tanıklardan Baran Suyu, olay günü arkadaşı Okan Alkan ile başka bir arkadaşına gittiklerini, dönerken Okan'ın birini aradığını, karşısındaki kişi açmayınca mesajlaştığını ve Okan'ın kendisine tehdit edildiğini söylediğini anlattı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 10 Temmuz 2021'de sanık Mahir Kılınç'ın maktul Okan Alkan ile arsada buluştuğu, maktul ile sanığın tespit edilemeyen bir sebeple tartıştığı ve sanığın maktulü 5 el ateş ederek öldürdüğü anlatılıyor.

İddianamede, sanık Kılınç'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

