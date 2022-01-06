Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski 2 üsteğmen tutuklandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı eski 2 üsteğmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Doyran köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan eski üsteğmenler Y.K. ve M.H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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