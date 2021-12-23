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Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski üsteğmen tutuklandı

23.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski üsteğmen tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski üsteğmen tutuklandı, eski yüzbaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince sınırda gözaltına alınan meslekten ihraç edilen yüzbaşı E.A. ile üsteğmen H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerinin iki gün önce İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi ihraç yüzbaşı E.A. ile ihraç üsteğmen H.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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