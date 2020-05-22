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Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına başlandı

ADANA HABERLERİ  | 22.05.2020 13:19 | Son Güncelleme

Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına başlandı

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan tutuklu eski öğretmen sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine ikinci kez yargılanmasına başlandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan sanık Cüneyt S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı tarafından sanık Cüneyt S'ye, hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ana davayla birleştirme talepli yeni bir iddianame hazırlandığını ve bu iddianamede yeni tanık beyanları ve teşhislerinin bulunduğunu belirterek, bu konudaki savunmasını sordu.

Sanık Cüneyt S, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Hakkımda yeni hazırlanan iddianame henüz bana ulaşmadı. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Sanık Cüneyt S, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest (açılmış) soruşturma bulunduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

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