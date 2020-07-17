YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına devam edildi

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 17.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan ve hapis cezasına çarptırılan tutuklu eski öğretmen sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine ikinci kez yargılanmasına devam edildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık C.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

C.S, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia etti. Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen C.S, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlanması için dava dosyasının iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık C.S, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest soruşturma bulunduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Kestel’de vatan kahramanları anıldı

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Balıkesir’de tarım teknikeri evini sanat galerisine çevirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

Kıbrıs Gazisi silahla vurulmuş halde bulundu

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Adana Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:25
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:04
Yatsı
21:37

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler grubu

Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler grubu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.