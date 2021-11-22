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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

22.11.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı avukat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, avukat Y.B, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli, savcılık ifadesi sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukat Y.B, dün İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.

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